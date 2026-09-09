Κρήτη: Στο επίκεντρο το κόστος καυσίμων για τα τουριστικά λεωφορεία

Ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων και εκπρόσωποι του κλάδου συναντήθηκαν μετά τις κινητοποιήσεις της 10ης και 11ης Σεπτεμβρίου, με βασικό θέμα τη δραματική αύξηση του κόστους καυσίμων και τις επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των υφιστάμενων συμφωνιών με τους Tour Operators, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι νέες συνθήκες καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη διατήρηση των ίδιων τιμών. Παράλληλα, ζητούν από την κυβέρνηση μόνιμα μέτρα στήριξης και προτείνουν την καθιέρωση «ρήτρας καυσίμου» στις μελλοντικές συμφωνίες, ώστε οι τιμές να προσαρμόζονται σε ακραίες μεταβολές του κόστους

Συγκεκριμένα:

Σε συνέχεια της κινητοποίησης των Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση των διευρυμένων Διοικητικών Συμβουλίων των δύο κλάδων, με αντικείμενο τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη δραματική αύξηση του κόστους των καυσίμων και τις συνέπειες που αυτή έχει στη λειτουργία των τουριστικών λεωφορείων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ουσιαστική κατανόηση και από τις δύο πλευρές για την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Από τη μία πλευρά, είναι αυτονόητο ότι οι συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί με τους ξένους Tour Operators πρέπει να τηρούνται, καθώς αποτελούν τη βάση της ομαλής λειτουργίας της τουριστικής αγοράς και των σχέσεων εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομηθεί.

Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να αγνοηθεί η πραγματικότητα που έχει πλέον διαμορφωθεί.

Οι τιμές που συμφωνήθηκαν και ισχύουν σήμερα καθορίστηκαν με εντελώς διαφορετικά οικονομικά δεδομένα και συνθήκες. Η ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων έχει ανατρέψει κάθε αρχικό οικονομικό υπολογισμό και έχει επιβαρύνει δυσβάσταχτα το λειτουργικό κόστος των τουριστικών λεωφορείων.

Είναι, επομένως, εξαιρετικά δύσκολο – και σε πολλές περιπτώσεις οικονομικά αδύνατο – να συνεχιστεί η παροχή των ίδιων υπηρεσιών με τιμές που είχαν συμφωνηθεί σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, όταν το κόστος λειτουργίας έχει αυξηθεί δραματικά και εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία

να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης και να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές αποφάσεις και μόνιμα μέτρα στήριξης του κλάδου των Τουριστικών Λεωφορείων, ενός κλάδου απολύτως απαραίτητου για την ομαλή λειτουργία του ελληνικού και ιδιαίτερα του κρητικού τουρισμού.

Καλούμε, παράλληλα, όλους τους συναδέλφους

να λάβουν σοβαρά υπόψη τις νέες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι δυνατότητές τους και οι υφιστάμενες συμφωνίες, να προχωρήσουν στις απαραίτητες αναπροσαρμογές για το υπόλοιπο της φετινής τουριστικής περιόδου.

Η σημερινή κατάσταση αποτελεί ένα σαφές μήνυμα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με συμφωνίες που δεν λαμβάνουν υπόψη τις μεγάλες και απρόβλεπτες μεταβολές του κόστους λειτουργίας.

Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητο, στις νέες συμφωνίες για την επόμενη τουριστική περίοδο, τόσο με τους Tour Operators όσο και μεταξύ των τουριστικών γραφείων και των συνεργατών τους ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, να προβλέπεται σαφής και αντικειμενική «ρήτρα καυσίμου».

Μια τέτοια πρόβλεψη θα προστατεύει και τις δύο πλευρές από ακραίες μεταβολές του κόστους και θα συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών, δίκαιων και βιώσιμων συνεργασιών, αποτρέποντας στο μέλλον παρόμοιες δυσάρεστες καταστάσεις.

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην ενότητα του κλάδου, στον διάλογο και στην εξεύρεση λύσεων, με γνώμονα τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του τουρισμού και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας όλων των επαγγελματιών που υπηρετούν το τουριστικό προϊόν της Κρήτης.

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