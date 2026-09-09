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ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στην Τανάγρα: Την Πέμπτη σε Πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων

Δυστύχημα στην Τανάγρα
clock 18:53 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι κηδείες των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom, θα πραγματοποιηθούν αύριο.

Πιο συγκεκριμένα, η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας.

Το απόγευμα αύριο, στις 16:30, θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Υπενθυμίζεται ότι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους, ενώ το πόρισμα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν μήνα.

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