ΤΕΤ.09 Σεπ 2026 14:05
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Στην Εντατική 33χρονος που βρέθηκε αναίσθητος στην θάλασσα

εντατική (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 12:03 | 09/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 98/9) στην παραλία του Αγίου Ανδρέα στην Ιεράπετρα, όταν ένας 33χρονος Πολωνός κινδύνευσε να πνιγεί.

Το περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές και ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 33χρονος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ όταν κινδύνεψε να πνιγεί. 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Συλλήψεις μετά την επίθεση με κατσούνες στο χωριό...

Ηράκλειο: Οι τιμές στα σχολικά πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

Λατομείο στον Μοχό: Οι κάτοικοι αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ιεραπετρα Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Πνιγμός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis