Κρήτη: Στην Εντατική 33χρονος που βρέθηκε αναίσθητος στην θάλασσα

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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 98/9) στην παραλία του Αγίου Ανδρέα στην Ιεράπετρα, όταν ένας 33χρονος Πολωνός κινδύνευσε να πνιγεί.

Το περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές και ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 33χρονος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ όταν κινδύνεψε να πνιγεί.

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