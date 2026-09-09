Επιστροφή ενοικίου: Ξεκινούν οι πληρωμές στα τέλη Σεπτεμβρίου

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή της «ειδικής» επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους για να υπηρετήσουν στην περιφέρεια. Μάλιστα, θα γίνουν δύο καταβολές μέσα στο φθινόπωρο: Η πρώτη πίστωση αφορά αναδρομικά τα μισθώματα του 2024 και προσδιορίζεται να γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη ακολουθεί το Νοέμβρη και αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2025.

Στο τέλος Νοεμβρίου άλλωστε, θα γίνει και η γενική επιστροφή ενοικίου, που αφορά στους υπόλοιπους δικαιούχους.

Ποιοι θα δουν την «ειδική» ενίσχυση στους λογαριασμούς τους

Η «ειδική» ενίσχυση, λοιπόν, που σε πρώτη φάση θα καταβληθεί τον τρέχοντα μήνα, αφορά εργαζόμενους στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Υγείας που υπηρετούν σε περιοχές της περιφέρειας.

Στο πεδίο της Εκπαίδευσης, η ενίσχυση καταβάλλεται σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον υπηρέτησαν έστω και για μέρος του έτους σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στον χώρο της Υγείας δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, μόνιμοι αγροτικοί γιατροί, υπόχρεοι και μη υπόχρεοι προσωπικοί γιατροί, καθώς και προσωπικοί γιατροί επί θητεία

Η ενίσχυση καλύπτει επίσης προσωπικό νοσοκομείων, δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Μονάδων Ψυχικής Υγείας, γιατρούς των Τοπικών Ομάδων Υγείας, νοσηλευτικό, βοηθητικό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγούς και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Το μέτρο αφορά όσους υπηρετούν στην περιφέρεια, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους δικαιούχους περιλαμβάνεται, πάντως, η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Τα ποσά της «ειδικής» ενίσχυσης

Η «ειδική» ενίσχυση αντιστοιχεί σε δύο δωδέκατα του συνολικού ετήσιου ενοικίου, ενώ το συνολικό ποσό των ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως, ποσό που αυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα.

Πρακτικά, για μια μίσθωση που διαρκεί 12 μήνες με σταθερό μηνιαίο ενοίκιο, το ποσό ισοδυναμεί με δύο μηνιαία ενοίκια.

Για παράδειγμα, εάν το μίσθωμα είναι 500 ευρώ τον μήνα, το συνολικό ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 6.000 ευρώ και η ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ.

Η ενίσχυση μπορεί να αφορά και δευτερεύουσα κατοικία στον τόπο υπηρεσίας. Εάν μέσα στο ίδιο έτος υπήρξαν περισσότερες από μία μισθώσεις ή ο δικαιούχος υπηρέτησε σε διαφορετικές επιλέξιμες Περιφερειακές Ενότητες, στον υπολογισμό μπορεί να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επιλέξιμων μισθωμάτων.

Για όσους δικαιούνται παράλληλα και τη γενική ετήσια επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος.

Μαζί με το ποσό της γενικής επιστροφής, ο δικαιούχος μπορεί έτσι να φτάσει συνολικά σε ενίσχυση ίση με δύο ενοίκια.

Το συνολικό ποσό των δύο ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως, ενώ προβλέπεται προσαύξηση κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η αναδρομική πληρωμή που αφορά τα μισθώματα του 2024 για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ενίσχυση που αφορά τα μισθώματα του 2025, ενώ η γενική επιστροφή ενοικίου προβλέπεται να καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν δηλωμένο και σωστό IBAN στο myAADE, για να μην υπάρξει πρόβλημα με την πίστωση των χρημάτων.

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