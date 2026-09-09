"Οδός Ιερέως Στυλιανού Γεωργιαννάκη" στην Άρβη - Τιμή στον εκδημήσαντα παπά του χωριού

Τιμή στον αείμνηστο ιερέα Στυλιανό Γεωργιαννάκη από τον Δήμο Βιάννου, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να δώσει το όνομά του σε δημοτική οδό στην Άρβη.
Η οδός, που εκτείνεται από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα έως τη γέφυρα του ρέματος Άρβης, θα ονομάζεται πλέον «οδός Ιερέως Στυλιανού Γεωργιαννάκη».
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, ο οποίος εξέφρασε τον σεβασμό και την αγάπη του για τον εκλιπόντα ιερέα και τάχθηκε υπέρ της απόφασης.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, πρόκειται για μια ελάχιστη τιμή στη μνήμη του πατέρα Στυλιανού, αναγνωρίζοντας το πνευματικό, κοινωνικό, ποιμαντικό και πολιτιστικό έργο που προσέφερε στην τοπική κοινωνία.
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