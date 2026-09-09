"Οδός Ιερέως Στυλιανού Γεωργιαννάκη" στην Άρβη - Τιμή στον εκδημήσαντα παπά του χωριού

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Τιμή στον αείμνηστο ιερέα Στυλιανό Γεωργιαννάκη από τον Δήμο Βιάννου, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να δώσει το όνομά του σε δημοτική οδό στην Άρβη.

Η οδός, που εκτείνεται από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα έως τη γέφυρα του ρέματος Άρβης, θα ονομάζεται πλέον «οδός Ιερέως Στυλιανού Γεωργιαννάκη».

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, ο οποίος εξέφρασε τον σεβασμό και την αγάπη του για τον εκλιπόντα ιερέα και τάχθηκε υπέρ της απόφασης.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, πρόκειται για μια ελάχιστη τιμή στη μνήμη του πατέρα Στυλιανού, αναγνωρίζοντας το πνευματικό, κοινωνικό, ποιμαντικό και πολιτιστικό έργο που προσέφερε στην τοπική κοινωνία.

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