Βιάννος: Θλίψη για την απώλεια του εφημέριου της Άρβης π. Στυλιανού – Το μήνυμα του δημάρχου

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Για το «μεγάλο ταξίδι» αναχώρησε ο εφημέριος της Ενορίας Αγίου Παντελεήμονος Άρβης, ο π. Στυλιανός Γεωργιανάκης από τον Αμιρά, ο οποίος απεβίωσε σήμερα το πρωί, έχοντας παλέψει γενναία και με αξιοπρέπεια με το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε.

Μια απώλεια που θλίβει την τοπική κοινωνία, η οποία χάνει έναν άνθρωπο ευσεβή και δοτικό, που υπηρέτησε με ήθος, ταπεινότητα και αφοσίωση την Ενορία του, όντας στο πλευρό όλων.

Στο άκουσμα του θανάτου του ο Δήμαρχος Βιάννου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

«Ο π. Στυλιανός υπήρξε ένας ιδιαίτερα αγαπητός και ευσεβής κληρικός, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην προσφορά προς την Εκκλησία και την τοπική κοινωνία, προσφέροντας τα μέγιστα.

Υπηρέτησε με ανιδιοτελή αγάπη την Ενορία της Άρβης, αφήνοντας σημαντικό πνευματικό και ποιμαντικό έργο, εχοντας συμβάλλει καθοριστικά και στην ανέγερση του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ενορία της Άρβης.

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Ταυτόχρονα προσέφερε τα μέγιστα και ως εκπαιδευτικός, όντας δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Άρβης, ενώ διετέλεσε και Διευθυντής του σχολείου, κερδίζοντας την εκτίμηση και την αγάπη μαθητών και γονέων.

Η παρουσία και η διακονία του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ενορία και στην τοπική κοινωνία. Ο θάνατος του άφηνει ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό.

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Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τη σύζυγο τα παιδιά του και τα εγγόνια του, καθώς και σε όλους τους οικείους του. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος «φωτεινός» που δε θα ξεχάσουμε ποτέ, αλλά θα παραμένει «ζωντανός» στις καρδιές μας», δήλωσε ο κ. Μπαριτάκης.

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