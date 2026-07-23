ΒΟΑΚ: Αποζημίωση σχεδόν 100 εκατ. ευρώ στον ανάδοχο ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών

Αποζημίωση του αναδόχου έως 97,009 εκατ. ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης) στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη.



Με την ίδια απόφαση η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου 2028, αντί της 21ης Απριλίου 2027. Η παράταση ανέρχεται σε 447 ημέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του ιδιωτικού φορέα.

Η απόφαση αφορά την Πασιφάη Οδός, εταιρεία ειδικού σκοπού του σχήματος ΓΕΚ Τέρνα – Όμιλος Aktor, με ποσοστά συμμετοχής 55% και 45% αντίστοιχα που έχει αναλάβει και εκτελεί το εν λόγω έργο. Το υπουργείο έκανε μερικώς δεκτό το αίτημά της για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που προέκυψαν από τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος.

Το έργο αφορά τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του οδικού τμήματος από τον κόμβο Χερσονήσου στο Ηράκλειο έως τη Νεάπολη Λασιθίου. Έχει μήκος 22,5 χλμ. και αρχικό προϋπολογισμό ανάπτυξης 390,2 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 21 Απριλίου 2023 και έχει διάρκεια 30 έτη. Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, τα τέσσερα αφορούσαν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του άξονα.

Η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος συνδέεται με την καθυστερημένη παράδοση των χώρων κατασκευής από το Δημόσιο. Η σύμβαση προέβλεπε ότι οι υπόλοιπες εκτάσεις θα παραδίδονταν εντός 12 μηνών από την υπογραφή της. Σύμφωνα με την απόφαση, η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2025.

Αίτημα από την εταιρεία

Η Πασιφάη Οδός είχε υποβάλει αίτημα αποζημίωσης συνολικού ύψους 155,749 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 129,249 εκατ. αφορούσαν απαιτήσεις για λογαριασμό του κατασκευαστή και 26,501 εκατ. ευρώ δαπάνες του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης.

Στο ανώτατο ποσό που εγκρίθηκε περιλαμβάνονται 25,371 εκατ. ευρώ για χρονικά εξαρτώμενες δαπάνες και λειτουργικά έξοδα της κεντρικής διοίκησης του κατασκευαστή. Επιπλέον 24,820 εκατ. αφορούν τη διατάραξη της ομαλής συνέχειας των εργασιών και τα συναφή λειτουργικά έξοδα, ενώ 24,865 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην αναθεώρηση του κατασκευαστικού τιμήματος.

Για τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης προβλέπονται 9,439 εκατ. ευρώ για χρονικά εξαρτώμενες δαπάνες, 2,315 εκατ. για την αναθεώρηση λειτουργικών εξόδων και 10,2 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτικό κόστος.

Δεν έγιναν δεκτές οι απαιτήσεις για το χρηματοοικονομικό κόστος του κατασκευαστή, καθώς κρίθηκε ότι αποτελούν αποθετική ζημία και εντάσσονται στον επιχειρηματικό κίνδυνο διαχείρισης της ρευστότητας. Απορρίφθηκε και η αντίστοιχη απαίτηση του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για τις χρονικά εξαρτώμενες δαπάνες, επειδή θεωρήθηκε ότι στερείται αντικειμένου.

Το εγκεκριμένο ποσό αποτελεί ανώτατο όριο και δεν θα καταβληθεί εφάπαξ στο σύνολό του. Για τις επιμέρους δαπάνες θα πρέπει να υποβληθούν αναλυτικά στοιχεία και παραστατικά, συνοδευόμενα κατά περίπτωση από πιστοποιητικά ορκωτού ελεγκτή ή γνωμοδότηση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή.

Οι αποζημιώσεις που συνδέονται με την αναθεώρηση τιμών και το χρηματοδοτικό κόστος θα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, κατά τον χρόνο που προκύπτει η σχετική επιβάρυνση. Η διαδικασία θα αρχίσει μετά την αρχική ημερομηνία παράδοσης, στις 21 Απριλίου 2027 και θα εκτείνεται έως τη νέα προθεσμία της 11ης Ιουλίου 2028.

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