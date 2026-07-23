Europa League: Στην Πολωνία κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου για το πρώτο βήμα πρόκρισης, ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη της νέας αγωνιστικής περιόδου, αντιμετωπίζοντας απόψε (23/7-20:00, ΟPΕΝ) τη Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία, στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League.



Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της σεζόν, αλλά και για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Αλέσιο Λίσι στον πάγκο των «ασπρόμαυρων», με τον Ιταλό τεχνικό να θέλει να ξεκινήσει την παρουσία του με ένα θετικό αποτέλεσμα που θα βάλει τις βάσεις για την πρόκριση.

Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρος. Να αποσπάσει ένα αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να πάει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη ρεβάνς της Τούμπας, εκεί όπου θα έχει τη στήριξη του κόσμου του και θα επιδιώξει να «σφραγίσει» το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η Ντιναμό αποτελεί έναν αντίπαλο με ευρωπαϊκή εμπειρία και ποιότητα, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς ταξίδεψαν στην Πολωνία με πίστη στις δυνατότητές τους και φιλοδοξούν να κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα.

Ο Αλέσιο Λίσι πήρε μαζί του όλα τα διαθέσιμα «όπλα», έχοντας να διαχειριστεί μόνο τις σημαντικές απουσίες των τραυματιών Σουαλιό Μεϊτέ, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σόλα Σορετίρε, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής.

Αντίθετα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα που είναι διαθέσιμα, με τους Αρίτζ Ελουστόντο, Σανταμαρία και Τάχα Άλι να ετοιμάζονται για το επίσημο ντεμπούτο τους με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, προσφέροντας νέες λύσεις σε άμυνα, κέντρο και επίθεση αντίστοιχα.

Παράλληλα, μαζί με την αποστολή ταξίδεψε και ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο και αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία σημαντική προσθήκη για τη νέα σεζόν. Η παρουσία του ενισχύει το κλίμα αισιοδοξίας, καθώς ο ΠΑΟΚ δείχνει να χτίζει ένα σύνολο με μεγαλύτερο βάθος και περισσότερες επιλογές.

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