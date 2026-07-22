Εξαιρετική αξιολόγηση για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Λιμένα Χερσονήσου από την Περιφέρεια Κρήτης

Εξαιρετική ήταν η ετήσια έκθεση αξιολόγησης της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2025, η οποία αφορά στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Λιμένα Χερσονήσου. Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Ν. 2345/1995, Π.Δ. 99/2017 και Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.11828/293/2017). Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, η μονάδα λειτουργεί με πλήρη συμμόρφωση προς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και παρουσιάζει υψηλό επίπεδο οργάνωσης, ασφάλειας και παιδαγωγικής λειτουργίας, αποτελώντας πρότυπο δημόσιας δομής για την προσχολική φροντίδα.



Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, αναφέρεται ότι στον Βρεφονηπιακό σταθμό συνολικής έκτασης 980 τετραγωνικών μέτρων, υπάρχει άριστη διαρρύθμιση χώρων με κατάλληλους χώρους για βρέφη και νήπια. Τονίζεται ότι, οι αίθουσες διδασκαλίας, ύπνου και απασχόλησης είναι καθαρές, ασφαλείς και λειτουργικές, ενώ ο εξωτερικός αύλειος χώρος των 500 τετραγωνικών μέτρων χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα μεγάλος, όμορφα διαμορφωμένος και πλήρως κατάλληλος για καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών, με φυσικό γκαζόν και δέντρα που δημιουργούν ένα οικείο και ευχάριστο περιβάλλον.



Η μονάδα λειτουργεί με τέσσερα τμήματα, δύο βρεφικά και δύο νηπιακά, και διαθέτει πλήρως στελεχωμένο προσωπικό, αποτελούμενο από παιδαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, μάγειρες, προσωπικό καθαριότητας και διοικητική υποστήριξη. Επισημαίνεται πως όλα τα πιστοποιητικά υγείας και τα πτυχία των εργαζομένων είναι σε ισχύ, ενώ τηρείται συνεργασία με παιδίατρο για την τακτική παρακολούθηση των παιδιών. Παράλληλα, εφαρμόζεται πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων με θεματολογία ανά μήνα και τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα βιβλία και μητρώα της μονάδας.

Image

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην Προϊσταμένη όλων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Χερσονήσου, για τη συστηματική και πολυετή συμβολή της στην αναβάθμιση των δομών. Όπως γίνεται σαφές, οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου συμμετέχουν σταθερά σε ευρωπαϊκά προγράμματα, απορροφούν σημαντικά κονδύλια και λειτουργούν με υψηλά πρότυπα υποδομών και παιδαγωγικής ποιότητας. Επισημαίνεται επίσης, η δημιουργία του Κεντρικού Δημοτικού Μαγειρείου, που εξασφαλίζει καθημερινή, ασφαλή και ποιοτική σίτιση για όλα τα βρέφη και νήπια των σταθμών του Δήμου. Ο Κοινωνικός Σύμβουλος προτείνει μάλιστα βράβευσή από την Περιφέρεια Κρήτης.



Η συνολική εικόνα της αξιολόγησης καταδεικνύει ότι ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Χερσονήσου λειτουργεί με υψηλό επίπεδο ασφάλειας, υγιεινής, παιδαγωγικής φροντίδας και οργάνωσης, προσφέροντας ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών της περιοχής.



«Η αξιολόγηση της Περιφέρειας Κρήτης επιβεβαιώνει την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στους παιδικούς μας σταθμούς και ειδικά στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Λιμένα Χερσονήσου» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου και προσθέτει:



«Η ποιότητα των υπηρεσιών, η φροντίδα των παιδιών και η αφοσίωση του προσωπικού αποτελούν για εμάς σταθερή προτεραιότητα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εργαζόμενους για την πολυετή και ουσιαστική συμβολή τους. Συνεχίζουμε με συνέπεια και ευθύνη, επενδύοντας σε δομές που στηρίζουν τις οικογένειες του Δήμου μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ