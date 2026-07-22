Μπάσκετ: Ενίσχυση στα γκαρντ με Ιωακειμίδη η Αναγέννηση

Η Αναγέννηση προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυσή της για την ιστορική συμμετοχή στην Elite League.

Στην ομάδα του Αρκαλοχωρίου θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ο προερχόμενος από τη σεζόν με τον Χολαργό, Θοδωρής Ιωακειμίδης. Πρόκειται για 26χρονο γκαρντ με σημαντική εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες.

Η ανακοίνωση είναι η εξής:

THODORIS IOAKIMIDIS

G | 1.92 m | Born: 1999

Η Αναγέννηση ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Θοδωρή Ιωακειμίδη, ο οποίος θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Ο 26χρονος guard ξεκίνησε την μπασκετική του διαδρομή από τη Δόξα Λευκάδας, όπου αγωνίστηκε μέχρι και τη σεζόν 2016-17. Σε νεαρή ηλικία πραγματοποίησε και την πρώτη του εμφάνιση στην Basket League με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, γράφοντας τη δική του ιστορία ως ο νεότερος παίκτης της εποχής του που σκόραρε στην Α1 Ανδρών.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε με τον Ηλυσιακό, την Ευρυάλη, τον Ίκαρο Καλλιθέας και τον Ποσειδώνα Ψυχικού, ενώ από το 2022 έως το 2026 φόρεσε τη φανέλα του Χολαργού, αποτελώντας σταθερά έναν από τους βασικούς παίκτες της ομάδας.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 10,0 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ, ενώ ολοκλήρωσε τη χρονιά με 50 εύστοχα τρίποντα και 39,4% ποσοστό ευστοχίας από τη γραμμή των 6,75 μ.

Η εμπειρία, η συνέπεια και η ικανότητά του στο περιφερειακό παιχνίδι αποτελούν στοιχεία που αναμένεται να δώσουν σημαντικές λύσεις στην ομάδα μας τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Θοδωρή, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Αναγέννησης. Ευχόμαστε μια σεζόν με υγεία, πολλές επιτυχίες και στιγμές που θα μας κάνουν όλους περήφανους.