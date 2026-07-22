Στενά του Ορμούζ: Τι προσφέρουν οι εταιρείες στους ναυτικούς

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Το πέρασμα από τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι πλέον απλώς μια δύσκολη αποστολή για τα πληρώματα των δεξαμενόπλοιων. Για πολλούς ναυτικούς έχει μετατραπεί σε μια απόφαση ανάμεσα σε μια τεράστια οικονομική ανταμοιβή και στον κίνδυνο να μη γυρίσουν ποτέ σπίτι.

Καθώς οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων πολλαπλασιάζονται και η ασφάλεια στην περιοχή επιδεινώνεται, ναυτιλιακές εταιρείες προσφέρουν πρωτοφανή οικονομικά κίνητρα προκειμένου να εξασφαλίσουν πληρώματα για δρομολόγια μέσω του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Sinokor Group, ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές στόλου υπερδεξαμενόπλοιων παγκοσμίως, προσφέρει στους ναυτικούς της επιπλέον αποδοχές έξι μηνών για ένα ταξίδι διάρκειας περίπου ενός μήνα, το οποίο περιλαμβάνει φόρτωση πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία ή στο Ιράκ και εκφόρτωση στον Κόλπο του Ομάν.

Έξι μισθοί για ένα ταξίδι υψηλού κινδύνου

Η προσφορά έγινε στα πληρώματα πριν από τις νέες επιθέσεις της Δευτέρας εναντίον εμπορικών πλοίων και αποτυπώνει το κλίμα που επικρατεί στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Οι πλοιοκτήτες εξακολουθούν να αποκομίζουν εκατομμύρια δολάρια από τα δρομολόγια μέσω του Ορμούζ, καθώς τα ναύλα και τα ασφάλιστρα κινδύνου έχουν εκτιναχθεί. Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στα πλοία.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), τουλάχιστον 59 εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις μέσα και γύρω από τον Περσικό Κόλπο από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ 17 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο την περασμένη εβδομάδα, όταν δύο μέλη πληρώματος σκοτώθηκαν σε επιθέσεις, ενώ τη Δευτέρα ακόμη ένα εμπορικό πλοίο εγκαταλείφθηκε ύστερα από νέο περιστατικό.

Πολλοί αρνούνται να ταξιδέψουν

Παρά τα γενναία οικονομικά κίνητρα, αρκετοί ναυτικοί επιλέγουν να μην αναλάβουν το ρίσκο.

Ο καπετάνιος, ο οποίος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για την πλοήγηση, μπορεί να αμείβεται με έως και 15.000 δολάρια τον μήνα σε ένα πετρελαιοφόρο, ενώ ένας νεότερος ναυτικός λαμβάνει περίπου 1.500 δολάρια μηνιαίως.

Σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, τα μέλη των πληρωμάτων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αντικατάσταση εάν δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν στη ζώνη υψηλού κινδύνου.

«Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν τεράστια μπόνους», δήλωσε ο πρόεδρος του οργανισμού GlobalMET, Πραντίπ Τσάουλα. Όπως ανέφερε, αρκετοί ναυτικοί εγκαταλείπουν τα πλοία πριν από τον απόπλου, ωστόσο εξακολουθούν να βρίσκονται άλλοι πρόθυμοι να αναλάβουν το ταξίδι έναντι υψηλής αμοιβής.

Τα μπόνους αυξάνονται όσο κλιμακώνεται η κρίση

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι οι αποζημιώσεις για τα δρομολόγια μέσω του Ορμούζ αυξάνονται σχεδόν καθημερινά.

Σε αρκετές περιπτώσεις ναυτιλιακές εταιρείες προσφέρουν μπόνους ίσο με δύο επιπλέον μισθούς για συμβόλαιο διάρκειας μόλις 30 ημερών, ενώ η προσφορά της Sinokor, που φτάνει στους έξι μισθούς, θεωρείται από τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία, η οποία έχει εξελιχθεί σε βασικό μεταφορέα πετρελαίου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, δεν σχολίασε τις πληροφορίες του Bloomberg.

Η κίνηση στο Ορμούζ μειώνεται

Την ίδια ώρα, η εμπορική κίνηση μέσω του Στενού του Ορμούζ συνεχίζει να υποχωρεί.

Όλο και περισσότερα πλοία αποφεύγουν το πέρασμα ή κινούνται με απενεργοποιημένα τα συστήματα εντοπισμού (AIS), γεγονός που δυσκολεύει την ακριβή αποτύπωση της κυκλοφορίας και ενισχύει την αβεβαιότητα για τη ροή του πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς τις διεθνείς αγορές.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, όπου κάθε ταξίδι συνοδεύεται πλέον από αυξημένο οικονομικό κόστος, ακριβότερη ασφάλιση και, κυρίως, πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για τα πληρώματα.

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