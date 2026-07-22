Η γλώσσα του σκύλου: Τι πραγματικά σημαίνει όταν σας γλείφει

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Για τους περισσότερους ιδιοκτήτες, ένα υγρό φιλί από τον σκύλο τους θεωρείται η απόλυτη έκφραση αγάπης. Αν και η στοργή είναι πράγματι βασικό κίνητρο, η κτηνιατρική επιστήμη και η μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων αποκαλύπτουν ότι το γλείψιμο είναι ένα πολυδιάστατο εργαλείο επικοινωνίας.

Πίσω από αυτή τη συνήθεια κρύβονται βαθιά ένστικτα επιβίωσης, ψυχολογικές ανάγκες, ακόμα και βιολογικές αναζητήσεις.

1. Το ένστικτο της επιβίωσης και η ιεραρχία

Οι ρίζες αυτής της συμπεριφοράς βρίσκονται στους άγριους προγόνους του σκύλου, τους λύκους.

Στην άγρια φύση, τα κουτάβια γλείφουν το στόμα των ενήλικων λύκων όταν αυτοί επιστρέφουν από το κυνήγι. Αυτή η κίνηση προκαλεί την αναγωγή της τροφής, επιτρέποντας στα μικρά να τραφούν.

Στην κοινωνική δομή της αγέλης, το γλείψιμο των πιο ισχυρών μελών δείχνει σεβασμό και υποταγή. Όταν ο σκύλος σάς γλείφει, αναγνωρίζει τη θέση σας ως ο «αρχηγός» της οικογενειακής του αγέλης.

2. Ένας μηχανισμός διαχείρισης του στρες

Το γλείψιμο δεν ηρεμεί μόνο εσάς, αλλά λειτουργεί καταπραϋντικά και για τον ίδιο τον σκύλο.

Η επαναλαμβανόμενη κίνηση του γλειψίματος απελευθερώνει ενδορφίνες και ντοπαμίνη στον εγκέφαλο του ζώου. Αυτές οι ορμόνες μειώνουν το άγχος και του προσφέρουν μια αίσθηση ασφάλειας.

Αν παρατηρήσετε ότι ο σκύλος σας γλείφει εσάς, τον εαυτό του ή αντικείμενα με εμμονικό τρόπο, ίσως βιώνει έντονο στρες, μοναξιά ή άγχος αποχωρισμού και προσπαθεί να αυτοκαθησυχαστεί.

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3. Συλλογή πληροφοριών και εξερεύνηση

Οι σκύλοι βιώνουν τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις τους, και η γεύση παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό.

Το ανθρώπινο δέρμα εκκρίνει ιδρώτα, ο οποίος περιέχει άλατα, ορμόνες και χημικές ενώσεις. Γλείφοντάς σας, ο σκύλος μπορεί να «διαβάσει» τη διάθεσή σας, να καταλάβει αν είστε αγχωμένοι, χαρούμενοι ή άρρωστοι.

Πολύ απλά, η αλμυρή γεύση του δέρματός μας ή τα υπολείμματα από μια λοσιόν σώματος και το φαγητό που μόλις φάγατε, μπορεί να του φαίνονται απίστευτα ελκυστικά.

4. Επικοινωνία και αναζήτηση προσοχής

Οι τετράποδοι φίλοι μας είναι εξαιρετικοί στο να εκπαιδεύουν... εμάς τους ίδιους για να παίρνουν αυτό που θέλουν.

Ο σκύλος καταλαβαίνει γρήγορα ότι όταν σας γλείφει, εσείς αντιδράτε—είτε χαμογελώντας, είτε χαϊδεύοντάς τον, είτε μιλώντας του. Ακόμα και μια αρνητική αντίδραση (π.χ. «μη!») παραμένει προσοχή, την οποία ο σκύλος επιζητά.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα σύντομο και κοφτό γλείψιμο, ειδικά αν το σώμα του σκύλου είναι άκαμπτο, μπορεί να σημαίνει: «Σε παρακαλώ, δώσε μου λίγο χώρο, νιώθω άβολα».

Πότε πρέπει να το περιορίσετε;

Αν και η συμπεριφορά είναι φυσιολογική, καλό είναι να βάζετε όρια αν γίνεται υπερβολική, αν έχετε ανοιχτές πληγές (το σάλιο του σκύλου περιέχει βακτήρια) ή αν παρατηρείτε ότι πηγάζει από έντονο άγχος. Η σταθερή καθοδήγηση και η επιβράβευση της ηρεμίας μπορούν να εξισορροπήσουν αυτή τη συνήθεια.

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