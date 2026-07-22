Ηλιάνα Ζέρβα: Δέχθηκε επίθεση από χελώνα καρέτα καρέτα στη Μάνη

Η Ηλιάνα Ζερβά δέχθηκε επίθεση από χελώνα καρέτα καρέτα ενώ κολυμπούσε στο Λιμένι της Μάνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να υποστεί κάταγμα στο χέρι.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24 και περιέγραψε ότι η επίθεση σημειώθηκε αιφνιδιαστικά, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με ακόμη τρία άτομα.

«Ήμασταν τέσσερις άνθρωποι μέσα στη θάλασσα. Ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι συμβαίνει, η χελώνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχίο», ανέφερε.

«Εκεί έπαθα τη μεγαλύτερη ζημιά. Έχω κάταγμα στο μεσαίο δάχτυλο. Προσπαθούσα να της ανοίξω το στόμα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα. Μόλις άφησε το ισχίο μου, δάγκωσε το χέρι μου και δεν το άφηνε», είπε η τραγουδίστρια.

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