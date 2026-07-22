Ντόναλντ Τραμπ: Βομβαρδισμοί πολιτικών υποδομών στην Τεχεράνη για κάθε επίθεση σε πλοίο

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«Οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μια γέφυρα ή μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και με ανάρτησή του συμπεριλαμβάνει στόχους δίπλα ή μέσα στην Τεχεράνη. Η ενδέκατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, είχε στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις για να «υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία», ανακοίνωσε νωρίτερα ο αμερικανικός στρατός (Centcom).

Το απόγευμα της Τετάρτης, αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Λαράκ, στο Στενό του Ορμούζ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, αναφέροντας ότι η έκταση της ζημιάς διερευνάται.

«Παραμένουμε ανοιχτοί στο να το επιλύσουμε μέσω διαπραγματεύσεων. Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να το αντιμετωπίζουν σοβαρά», δήλωνε ωστόσο ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν είχε τελειώσει» με έναν πόλεμο που έχει ήδη κοστίσει στην Ουάσινγκτον 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάεϊ, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι διπλωματικές ανταλλαγές με την Ουάσινγκτον μέσω μεσολαβητών συνεχίζονται.

«Ασπίδες» – Συστάσεις σε πλοία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν



Η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» συστήνει σε εμπορικά πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν «έως ότου το επίπεδο κινδύνου» για ενδεχόμενο χτύπημα των Χούθι της Υεμένης «μειωθεί».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η απειλή των φιλο-ιρανών Χούθι για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στις 20 Ιουλίου «αντιπροσωπεύει σημαντική κλιμάκωση» της στρατηγικής τους και αποσκοπεί «να προκαλέσει πολιτική, στρατιωτική και οικονομική πίεση προς το Ριάντ».

Εάν οι Χούθι υλοποιήσουν την απειλή, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητα του Ριάντ να παρακάμψει το Στενό του Ορμούζ για ορισμένες εξαγωγές πετρελαίου, με σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

H απειλή συνδέεται με την άνοδο του 4,4% στα 95 δολάρια το βαρέλι για το πετρέλαιο αναφοράς Brendt, για πρώτη φορά σε έξι εβδομάδες.



Ο πάροχος ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard Tech ανέφερε ότι ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Σιγκαπούρης και ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας «άλλαξαν πορεία» στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τη φόρτωση αργού πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας.





Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά του αντιμετώπισε μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, ενώ η Ιορδανία υποστήριξε ότι κατέρριψε τέσσερις ιρανικούς πυραύλους και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σειρήνες ήχησαν επίσης στο Μπαχρέιν, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για έκρηξη στη Μανάμα.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας, εγκαταστάσεων ραντάρ και διοικητικών κτιρίων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επίσης ότι στοχοποίησαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία.

Κολάνγκ Κουχ: Διαψεύδει η Τεχεράνη κάθε πυρηνική δραστηριότητα





Επόμενος στόχος των ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι το υπόγειο συγκρότημα γνωστό ως Pickaxe Mountain, ή Kolang mountain στα περσικά, μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση κοντά στο Νατάνζ, που συγκεντρώνει τις υποψίες για εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου.

Το Ιράν απείλησε με αντίποινα, με τη στρατιωτική διοίκηση Khatam Al-Anbiya να δηλώνει ότι θα «το θεωρήσει ως επέκταση του πολέμου στην περιοχή» εάν πραγματοποιηθεί επίθεση, απειλώντας με πλήγματα «σε όλα τα συμφέροντα της Αμερικής, των συμμάχων και των υποστηρικτών της», μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μπακάεϊ, επέμεινε ότι «η εμμονική εστίαση της Ουάσινγκτον στο Κολάνγκ Κουχ, όπου δεν λαμβάνει χώρα καμία πυρηνική δραστηριότητα, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κατασκευασμένο πρόσχημα για επιθετικότητα, καταστροφή και δολιοφθορά».

Επίσης, αναρωτήθηκε εύστοχα για το πού βρίσκεται ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν τους κανόνες του ΟΗΕ.

Νωρίτερα, ο Γκρόσι είχε δηλώσει στο BBC ότι οι επιθεωρητές «θα έπρεπε να βρίσκονται ήδη εκεί» αναφερόμενος στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι ήταν σημαντικό η ΙΑΕΑ να ελέγξει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

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