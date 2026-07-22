Βελόπουλος προς Πλεύρη: Ακύρώστε τον σχεδιασμό για κλειστή δομή μεταναστών στους Αθανάτους

Ερώτηση προς τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, αναφορικά με την έντονη κοινωνική και θεσμική αναστάτωση που έχει προκαλέσει η απόφαση για τη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στην περιοχή Αθανάτοι Ηρακλείου, κατέθεσε στη βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Το περιεχόμενο της ερώτησης

Κύριε Υπουργέ,



Συμφώνως ενημέρωσής μας, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, σε απόλυτη σύμπνοια με τις έντονες κινητοποιήσεις των κατοίκων των Αθανάτων, εκφράζουν την καθολική και θεσμική τους αντίθεση στη σχεδιαζόμενη λειτουργία κλειστής δομής μεταναστών στις αποθήκες Σκουλούδη, καταθέτοντας επίσημο υπόμνημα διαμαρτυρίας προς το υφ' υμών Υπουργείο με σκοπό την οριστική αποτροπή της.

Αν και αναγνωρίζεται το ανθρωπιστικό καθήκον, η συγκεκριμένη χωροθέτηση απορρίπτεται ως παντελώς ακατάλληλη λόγω του έντονου οικιστικού και αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής αλλά και εξαιτίας σοβαρών τεχνικών, νομικών και χωροταξικών κωλυμάτων που εγκυμονούν κίνδυνο ανθρωπιστικής κρίσης και ανεξέλεγκτων καταστάσεων στην πόλη.

Καθώς ο κρατικός σχεδιασμός προχωρά μονομερώς παρά τον κορεσμό στο λιμάνι, η τοπική κοινωνία απαιτεί διαφάνεια, νομιμότητα και συνυπολογισμό της γνώμης της, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις σε ανενεργές κρατικές ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις και προειδοποιώντας την κεντρική διοίκηση για άμεση δικαστική προσφυγή και κοινή δυναμική παρέμβαση Περιφέρειας και κατοίκων για την επανεξέταση της απόφασης.





Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,



Ερωτάται ο κ. Υπουργός:



Προτίθεστε όπως σεβαστείτε την καθολική θεσμική άρνηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών, προχωρώντας στην άμεση ακύρωση της λειτουργίας της σχεδιαζόμενης κλειστής δομής στους Αθανάτους και στην επανεξέταση εναλλακτικών, νόμιμων λύσεων που προτείνει η τοπική κοινωνία;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Έκτακτο: Απαγόρευση κολύμβησης στην Αμμουδάρα λόγω διαρροής λυμάτων - Δείτε το σημείο της ρύπανσης