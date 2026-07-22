Παπαθωμά: Αδιανόητο σχόλιο μετά τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε

Η Θεοφανία Παπαθωμά σχολίασε κάτω από ανάρτηση της συγγραφέα Χρυσηίδας Δημουλίδου, η οποία αναφέρθηκε στην απώλεια του Λορέντζο Καριέρε. Το σχόλιό της προκαλεί έκπληξη.
«Ο Λορέντζο Καριέρε, που αγαπήσαμε όλοι, δε μένει πια εδώ. Η Ματούλα τον πήρε μαζί της… Ήταν μόλις 51 ετών», έγραφε η Χρυσηίδα Δημουλίδου.
Η Θεοφάνια Παπαθωμά κάτω από την ανάρτηση έγραψε: «Ποτέ καμία νύφη δε νίκησε την πεθερά. Κάρμα».
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