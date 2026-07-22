Στη δημιουργία Κέντρου Αστέγων σχεδιάζει να προχωρήσει ο Δήμος Ηρακλείου

Στη δημιουργία Κέντρου Αστέγων προσανατολίζεται να προχωρήσει ο Δήμος Ηρακλείου που φαίνεται ότι ήδη έχει εντοπίσει ακίνητο για το σκοπό αυτό, ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται σε συζήτηση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του.

Με βάση το σχεδιασμό του Δήμου πρόκειται να προχωρήσει η δημιουργία ενός νέου ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων όπου η χωρητικότητα του δεν θα ξεπερνά τα 20 άτομα καθώς όπως εκτιμάται είναι ο αριθμός που καλύπτει τις ανάγκες του Ηρακλείου για να γίνει εφικτή η διαχείριση της στέγασης των ανθρώπων που σήμερα ζουν στο δρόμο.

Για το σκοπό αυτό έχει εντοπιστεί δημοτικό ακίνητο που έχει τις προδιαγραφές να στεγάσει μια τέτοια δομή μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων. Παράλληλα όμως ο Δήμος βρίσκεται και σε συνεχή διαβούλευση με την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας μιας δομής μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027.

Σύμφωνα με το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου ο στόχος που έχει τεθεί είναι να κατασκευαστούν νέες κτιριακές υποδομές για την φιλοξενία και αξιοπρεπή διαβίωση όχι μόνο των αστέγων αλλά και άλλων ευπαθών ομάδων πληθυσμού, σε κτίρια σύγχρονα και ασφαλή όχι μόνο για τους ωφελούμενους αλλά και για το προσωπικό, καθώς όπως τονίζεται είναι σημαντικό να υπάρχει ένας οργανωμένος χώρος για τους άστεγους ώστε να μπορούν να αναδιοργανωθούν να φροντίζουν τον εαυτό τους και να αισθάνονται ότι δεν έχουν εγκαταλειφθεί.

Η δημιουργία Κέντρου Αστέγων αποτελεί αδήριτη ανάγκη της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας του Ηρακλείου όπου πολλοί συνάνθρωποι μας σήμερα βρίσκονται στους δρόμους της πόλης και είναι απολύτως εκτεθειμένοι σε κινδύνους και ευάλωτοι στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και εκτός των άλλων αδυνατούν να φροντίσουν την ατομική τους υγιεινή, να πλύνουν τα ρούχα τους και να καλύψουν τη σίτιση τους. Με βάση τα στοιχεία του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ο αριθμός των αστέγων στο Ηράκλειο είναι συνεχώς μεταβαλλόμενος ωστόσο η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι κυμαίνεται στα 20 άτομα.

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