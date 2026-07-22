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ΚΡΗΤΗ

Έσπασε αγωγός λυμάτων στον παραλιακό της Αμμουδάρας - Απαγόρευση κολύμβησης σε τμήμα της παραλίας (βίντεο)

αμμουδάρα αγωγός λυμάτων
clock 13:36 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε ποτάμι λυμάτων μετατράπηκε η Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμμουδάρα νωρίτερα σήμερα (22/7). Πρόκειται για μία σοβαρή εξέλιξη σε μία τόσο ζεστή ημέρα σαν τη σημερινή, και μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται η απόφαση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης για την απαγόρευσης πρόσβασης σε τμήμα της παραλίας της Αμμουδάρας για προληπτικούς λόγους, καθώς ποσότητα λυμάτων πέρασε μέσα από την άμμο και κατέληξε στη θάλασσα.

Δείτε το βίντεο του χρήση του facebook stelios kokosalakis όπου διακρίνεται λεωφορείο του αστικού ΚΤΕΛ να βυθίζεται στα λύματα

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