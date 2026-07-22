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Μελίνα Νικολαΐδη: Οι ευχές στη Δέσποινα Βανδή για τα γενέθλιά της

βανδη
clock 14:00 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δέσποινα Βανδή κλείνει σήμερα την Τετάρτη 22 Ιουλίου τα 57 και η κόρη της, Μελίνα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινές φωτογραφίες τους, στις οποίες εμφανίζονται να χαμογελούν και να είναι αγκαλιά.

Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης που δημοσίευσε.

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