Πειραιάς: Διαρροή αερίου σε βενζινάδικο - Εκκενώθηκαν προληπτικά πολυκατοικίες

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Συναγερμός σήμανε στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό του χώρου για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το newsbomb.gr, δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία.

Λόγω της διαρροής, αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δύο σημεία:

στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη

στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, από το ύψος της οδού Διστόμου

Οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν έλεγχοι για τον εντοπισμό της ακριβούς αιτίας της διαρροής και την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

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