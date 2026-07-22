Κρήτη - Δασικοί χάρτες: Κι όμως, το κράτος πρέπει να αποδείξει την ιδιοκτησία του!

Σε μείζον πρόβλημα εξελίσσεται η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Κρήτη από τις μαζικές ανατροπές που προκαλούν οι Δασικοί Χάρτες και η διαδικασία του Κτηματολογίου στις ιδιοκτησίες του νησιού.

Πολίτες, αγρότες, κτηνοτρόφοι και θεσμικοί φορείς στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα προς την Πολιτεία ότι οι περιουσίες των Κρητικών δεν μπορούν να χαθούν εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών, λανθασμένων καταχωρίσεων και ψηφιακών σφαλμάτων.

Η έναρξη της ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων, αποτέλεσε τη «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς είδαν παραγωγικές αγροτικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις να εμφανίζονται αιφνιδιαστικά ως «δασικές» ή «χορτολιβαδικές».

Το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στη νομική διάσταση, αλλά έχει άμεσες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Αγρότες και κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι οι λανθασμένοι χαρακτηρισμοί δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην ενεργοποίηση των αγροτικών δικαιωμάτων μέσω του ΟΣΔΕ, απειλώντας την καταβολή ενισχύσεων και προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική οικονομία.

Η συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Για το ζήτημα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανώλη Αργυράκη ο πρώην πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι του κτηνοτροφικού κόσμου της Κρήτης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και εκπρόσωποι από άλλους νομούς του νησιού, ενώ συναντήθηκαν με τους υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό και Αθανάσιο Καββαδά.

Όπως ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλάκης, οι εκπρόσωποι του υπουργείου ενημέρωσαν τους παραγωγούς ότι το σύστημα ΟΣΔΕ αναμένεται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα, ώστε όσοι παραγωγοί δεν έχουν πληρωθεί να μπορέσουν να λάβουν κανονικά τις ενισχύσεις τους.

«Μας ενημέρωσαν ότι θα ανοίξει ο ΟΣΔΕ την άλλη εβδομάδα, ώστε οι άνθρωποι που δεν πληρώθηκαν να πληρωθούν κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

« Το λάθος που έχει γίνει στην Κρήτη είναι πως οι υπηρεσίες του Κτηματολογίου αντί να ακολουθήσουν τον νόμο, όπου είδαν πράσινο πάτησαν ένα κουμπί και το δήλωσαν κρατικό. Να κάνουν σωστά τη δουλειά τους όλοι και να μην αναγκάζουν τον πολίτη να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Να το διορθώσει το κράτος », τόνισε ο κ. Τριανταφυλλάκης.

Παράλληλα, ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης αναφέρθηκε στο άρθρο 62 του Νόμου 998/1979, αλλά και στην ειδική εγκύκλιο που εκδόθηκε το 2021 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η οποία αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τους δασικούς χαρακτηρισμούς.

Τι προβλέπει το άρθρο 62 του Νόμου 998/1979

Το άρθρο 62 του Νόμου 998/1979 αφορά το ζήτημα της απόδειξης της κυριότητας σε δασικές εκτάσεις. Σύμφωνα με τη γενική αρχή του νόμου, όταν υπάρχει δικαστική ή διοικητική αμφισβήτηση για την κυριότητα μιας δασικής έκτασης, το βάρος της απόδειξης το φέρει ο ιδιώτης και όχι το Ελληνικό Δημόσιο. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να αποδείξει το δικαίωμά του προσκομίζοντας νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, ο ίδιος νόμος προβλέπει σημαντικές εξαιρέσεις για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται η Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά, οι Κυκλάδες, οι νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου, τα Κύθηρα, τα Αντικύθηρα, η Δωδεκάνησος (με εξαίρεση περιοχές που διέπονται από ειδικούς Κτηματολογικούς Κανονισμούς), καθώς και η Μάνη. Στις περιοχές αυτές δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου με τον ίδιο τρόπο. Αν το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικεί μια δασική έκταση, είναι υποχρεωμένο να αποδείξει το ίδιο την κυριότητά του με συγκεκριμένα στοιχεία και τίτλους.

Αναλυτικά το άρθρο 62 του Νόμου 998/1979

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Η εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και το ειδικό καθεστώς της Κρήτης

Η ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών δημιούργησαν έντονες αντιδράσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου ισχύει διαφορετικό ιστορικό και νομικό καθεστώς σε σχέση με άλλες περιοχές.

Το βασικό σημείο που αφορά την Κρήτη είναι η κατάργηση του αυτόματου τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου στις δασικές εκτάσεις. Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Δασικές Υπηρεσίες δεν μπορούν να προχωρούν σε δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο εις βάρος ιδιωτών, εφόσον το Δημόσιο δεν διαθέτει συγκεκριμένους και ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας. Τέτοιοι τίτλοι μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, δωρεές, διαθήκες ή δικαστικές αποφάσεις που αποδεικνύουν την κυριότητα του Δημοσίου.

Αυτό σημαίνει ότι στην Κρήτη μια έκταση που χαρακτηρίζεται ως δασική ή χορτολιβαδική δεν περνά αυτόματα στην ιδιοκτησία του Δημοσίου. Εφόσον ο ιδιώτης μπορεί να αποδείξει την κατοχή και την ιδιοκτησία του, ακόμη και μέσω χρησικτησίας όπου επιτρέπεται, η περιουσία του δεν αμφισβητείται χωρίς αποδεικτικά στοιχεία από την πλευρά του Δημοσίου.

Οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων ζητούν άμεσες λύσεις, ξεκαθάρισμα των διαδικασιών και προστασία των ιδιοκτητών από λάθη που μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες τόσο για τους ίδιους όσο και για την οικονομική ζωή του νησιού.

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