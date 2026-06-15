Κρήτη: "Μπλόκο" στο Κτηματολόγιο - Έτοιμοι για κινητοποιήσεις για να μην χαθούν περιουσίες

Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και αποφασιστικότητας ολοκληρώθηκε η Παγκρήτια Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Κρήτη, με κεντρικό θέμα τις μαζικές ανατροπές που φέρνουν οι Δασικοί Χάρτες και η διαδικασία του Κτηματολογίου στις ιδιοκτησίες του νησιού.

Πολίτες, αγρότες, κτηνοτρόφοι και θεσμικοί φορείς έστειλαν σαφές μήνυμα προς την Πολιτεία: Οι περιουσίες της Κρήτης δεν θα εκχωρηθούν στο Δημόσιο λόγω γραφειοκρατικών και ψηφιακών σφαλμάτων.

Το Χρονικό του Αδιεξόδου και οι Αντιδράσεις

Η έναρξη της ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων, ιδιαίτερα στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Χανίων, λειτούργησε ως θρυαλλίδα. Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή πραγματικότητα, βλέποντας παραγωγικές αγροτικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις να χαρακτηρίζονται αιφνιδιαστικά ως «δασικές» ή «χορτολιβαδικές».

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο νομικό αλλά και άμεσα βιοποριστικό. Οι παραγωγοί εκφράζουν την απόγνωσή τους, καθώς οι λανθασμένοι χαρακτηρισμοί μπλοκάρουν την ενεργοποίηση των αγροτικών δικαιωμάτων (ΟΣΔΕ) και απειλούν με πάγωμα τις κοινοτικές επιδοτήσεις, οδηγώντας την τοπική οικονομία σε τέλμα.

Οι 4 Βασικοί Πυλώνες των Αποφάσεων

Η συνέλευση κατέληξε σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης, το οποίο ισορροπεί ανάμεσα στη θεσμική διεκδίκηση και την ετοιμότητα για δυναμικές κινητοποιήσεις

Εξάντληση του Θεσμικού Διαλόγου: Πρώτο βήμα αποτελεί η πραγματοποίηση άμεσων παρεμβάσεων και νομικών ενεργειών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο τη νομοθετική επίλυση των σφαλμάτων.

Διαφύλαξη του Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος: Υπογραμμίστηκε με έμφαση ότι για την Κρήτη ισχύει ειδικό νομικό καθεστώς, βάσει του οποίου δεν υφίσταται το γενικό τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων.

Προστασία της Τουριστικής Εικόνας: Οι διοργανωτές ξεκαθάρισαν ότι οι όποιες ενέργειες σχεδιαστούν θα γίνουν με προσοχή, ώστε να μην πληγεί η τουριστική κίνηση και η διεθνής εικόνα του νησιού.

Κινητοποιήσεις ως Έσχατο Μέσο: Εάν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις αποδειχθούν ανεπαρκείς και ο διάλογος οδηγηθεί σε αδιέξοδο, οι πολίτες της Κρήτης είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε δυναμικές μορφές διαμαρτυρίας.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Μέχρι να υπάρξει οριστική νομοθετική ρύθμιση, οι θεσμικοί φορείς καλούν τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση των ακινήτων τους και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες (όπως υποβολή αντιρρήσεων ή διορθώσεων) μέσα από τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

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