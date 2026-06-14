Μαλεβίζι: Τους "τσάκωσαν" με ολόκληρο οπλοστάσιο, χασισόδεντρα και χιλιάδες ευρώ! (εικόνες)

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026, σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, η οποία κατέληξε στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ενός 32χρονου και μίας 56χρονης.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Ηρακλείου, οι αρχές οργάνωσαν αιφνιδιαστική έρευνα σε σπίτια και σε ένα ποιμνιοστάσιο των κατηγορουμένων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

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4 όπλα και 256 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

8 δενδρύλλια κάνναβης και μικροποσότητα της ίδιας ουσίας

Το χρηματικό ποσό των 8.725 ευρώ, το οποίο θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.

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Παράλληλα, οι αρχές σχημάτισαν σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής, λόγω των ευρημάτων στο ποιμνιοστάσιο.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης, αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες.

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