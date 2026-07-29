Κυδωνίας Τίτος: Συνάντηση εργασίας με την Πρυτανική Αρχή του Πολυτεχνείου Κρήτης

Σε ιδιαίτερα θερμό και δημιουργικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου συνάντηση εργασίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου με τον απερχόμενο και τον νέο Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Μιχάλη Ζερβάκη και κ. Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη, καθώς και με τον Καθηγητή και πρώην Πρύτανη κ. Μιχάλη Λαγουδάκη.

Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επιπτώσεις της ραγδαίας τεχνολογικής εξελίξεως, της ολοένα αυξανόμενης παρουσίας της εικονικής πραγματικότητας και της αλόγιστης χρήσεως των μέσων κοινωνικής δικτυώσεως, καθώς και στις νέες δυνατότητες, αλλά και στους προβληματισμούς, που ανακύπτουν από την ευρεία διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης.

Κοινή διαπίστωση όλων υπήρξε ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν ανάγκη όχι μόνο από τεχνολογικά εργαλεία, αλλά κυρίως από αυθεντικές ανθρώπινες σχέσεις, υγιή πρότυπα, ουσιαστική καθοδήγηση και πνευματικά ερείσματα, ώστε να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να εργάζονται δημιουργικά για την επίλυση των προβλημάτων τους, χωρίς να αναμένουν πάντοτε έτοιμες λύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν δυνατότητες αναπτύξεως κοινών δράσεων μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και της τοπικής Εκκλησίας, με επίκεντρο τη στήριξη των φοιτητών και γενικότερα της νεότητας. Παράλληλα, εξετάσθηκε και η προοπτική της τακτικής παρουσίας εφημερίου στον χώρο του Πολυτεχνείου, ώστε να προσφέρεται ποιμαντική μέριμνα, πνευματική στήριξη και ανθρώπινη συμπαράσταση σε όσους το επιθυμούν.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε πνεύμα αμοιβαίας εκτιμήσεως και ειλικρινούς διαθέσεως συνεργασίας, με την κοινή πεποίθηση ότι η Εκκλησία και η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορούν, διατηρώντας τον διακριτό ρόλο και την αποστολή τους, να συμπορευθούν δημιουργικά προς όφελος των νέων ανθρώπων.

Ευχή και προσδοκία όλων αποτελεί η συνάντηση αυτή να αποτελέσει την απαρχή μιας σταθερής και καρποφόρου συνεργασίας μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου.

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