Περιφέρεια Κρήτης: Συνεχίζει τη Δημόσια Διαβούλευση για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει την διαβούλευση με όλους τους παραγωγικούς φορείς του νησιού μας, για τη διαμόρφωση των προτάσεων για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028-2034.



Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας που αφορούν:



την προστασία της μελισσοκομίας και την ανάδειξη του Κρητικού μελιού,



τα θέματα της κτηνοτροφίας και την ανάδειξη του κρέατος και των τυροκομικών προϊόντων,



την προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της καλλιέργειας των κηπευτικών,



τον στρατηγικό σχεδιασμό του Κρητικού αμπελώνα και την ανάδειξη του Κρητικού κρασιού και της Σταφίδας Σουλτανίνας Κρήτης,



τη στρατηγική ποιότητας και προώθησης του Κρητικού ελαιολάδου.



Στις εργασίες συμμετείχαν εκπρόσωποι των παραγωγικών και θεσμικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, συνεταιριστικών οργανώσεων, επαγγελματικών συλλόγων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι καταθέτουν τις απόψεις, τις προτάσεις και την τεχνογνωσία τους για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου πολιτικών για τον πρωτογενή τομέα.



Παράλληλα με τις εργασίες των θεματικών Ομάδων, η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους συνεταιρισμούς, τους παραγωγικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους.



Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας:



Δημόσια Διαβούλευση για την Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)



Η πλατφόρμα αποτελεί το σημείο υποβολής προτάσεων και παρατηρήσεων για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034. Παράλληλα, μέσω αυτής θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας, τις επόμενες πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε σχετική ανακοίνωση.



Η ενεργός συμμετοχή όλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προτάσεων που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Κρητικής υπαίθρου και θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ισχυρής, βιώσιμης και ανταγωνιστικής αγροδιατροφικής πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2028-2034.



Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει στον ανοιχτό διάλογο και στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, με στόχο οι θέσεις που θα διαμορφωθούν να εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και να αποτελέσουν ουσιαστική συμβολή στον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

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