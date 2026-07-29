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ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε την επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του Ντογιάκου

αστυνομία
clock 18:27 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 30χρονος Αιγύπτιος, που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα με χειροβομβίδα την οποία κατόπιν εντολής έγκλειστου ομοεθνή του, φέρεται ότι θα χρησιμοποιούσε σε επίθεση σε προκαθορισμένο στόχο.

Ο κατηγορούμενος για διακεκριμένη κατοχή όπλου, φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι είχε λάβει εντολή, με αμοιβή 2.500 ευρώ, από έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισιδώρου Ντογιάκου.

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