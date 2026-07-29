Θανάσης Αυγερινός: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κόμματος της Καρυστιανού

Την αποχώρησή του από το κόμμα «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού γνωστοποίησε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος, Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του εσωτερικού μηχανισμού επικοινωνίας.

Ο δημοσιογράφος προχώρησε σε μία ανάρτηση, κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων, ενώ αναφέρει παράλληλα ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο Τύπου εντός του κινήματος, την σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε.

Η ανάρτησή του

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει. Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές...».

Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ.… pic.twitter.com/fUy1xtsNEa — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) July 29, 2026

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