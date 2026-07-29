ΕΛΜΕΠΑ: Υπέγραψε μνημόνιο Συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Πρυτανείας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), εγκαινιάζοντας μία στρατηγική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.



Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, και εκ μέρους του ΣΕΠΕ, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Γιώτα Παπαρίδου.



Στην τελετή παρευρέθηκαν από το ΕΛΜΕΠΑ ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διά Βίου Μάθησης, Καθηγητής Φώτης Μαυροματάκης και η Εκτελεστική Διευθύντρια Δρ. Βανέσσα Σημαντηράκη. Από απ τον ΣΕΠΕ συμμετείχαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Τσουκάκης (CLOUDT), Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης (Αιγαίου Solutions) και Ηλίας Σαραντόγλου (CLOUD Services - Oxygen).

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Στο πλαίσιο του Μνημονίου προβλέπεται η συνεργασία των δύο φορέων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η έρευνα και η καινοτομία, η μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και η διασύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας.



Παράλληλα, οι δύο φορείς προτίθενται να αναπτύξουν κοινές επιστημονικές, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις, να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.



Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών, στην ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τις ραγδαίες εξελίξεις και τις αναδυόμενες ανάγκες του τομέα ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στη δημιουργία ευκαιριών πρακτικής άσκησης, επαγγελματικής ανάπτυξης και δικτύωσης για τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου.

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