Μαύρη μέρα για την Πυροσβεστική: Θυσία στον βωμό του καθήκοντος - Νεκροί δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο

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Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίσσεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς , δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Οι δύο άνδρες (ένας 25χρονος εποχικός και ένας 58χρονος 5ετούς υποχρέωσης) επιχειρούσαν στην πρώτη γραμμή του μετώπου περιμετρικά του χωριού, Κρύα Βρύση όταν εγκλωβίστηκαν από τις ριπές των ανέμων και το πυκνό θερμικό φορτίο, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 και εκκενώσεις οικισμών

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δραματική, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο κατευθύνουν τις φλόγες προς κατοικημένες περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία έχει ενεργοποιήσει επανειλημμένα το 112, καλώντας τους κατοίκους πέντε οικισμών να απομακρυνθούν άμεσα:

Από Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Παύλος.

Οι πολίτες καλούνται να κινηθούν προς την πλευρά του Ρεθύμνου και των παραλιακών ζωνών για την ασφάλειά τους, ενώ η κυκλοφορία σε αρκετά οδικά δίκτυα της περιοχής έχει διακοπεί.

Παράλληλα, εκτεταμένα προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση.Γιγαντιαία κινητοποίηση των δυνάμεωνΣτο σημείο επιχειρεί μια τεράστια δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία ενισχύεται συνεχώς με δυνάμεις και από άλλους νομούς της Κρήτης.

Αυτή την ώρα επιχειρούν:125 πυροσβέστες με 27 οχήματα.6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πριν πέσει το σκοτάδι.Η νύχτα προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολη για τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις αναζωπυρώσεις χωρίς την υποστήριξη των εναέριων μέσων.

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