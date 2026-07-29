Τζάρεντ Λέτο: Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον διάσημο ηθοποιό για σεξουαλική κακοποίηση

Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, Jared Leto , για σεξουαλική κακοποίηση. Οι καταγγελίες παρουσιάζονται σενέο ντοC, ενώ ο ηθοποιός αρνείται κατηγορηματικά κάθε αδίκημα.

Μία από τις γυναίκες ισχυρίζεται ότι τη βίασε στο μπάνιο ενός ξενοδοχείου όταν ήταν 17 ετών. Μια άλλη γυναίκα αναφέρει ότι ο σταρ του Χόλιγουντ την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 19 ετών, ενώ είχε μείνει απροσδόκητα μόνη μαζί του σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Μια τρίτη περιγράφει πώς είχε σεξουαλική επαφή με τον σταρ στην Καλιφόρνια, ενώ ήταν ανήλικη, σε ηλικία 17 ετών. Η τέταρτη γυναίκα περιγράφει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον Τζάρεντ Λέτο, λέγοντας ότι εκμεταλλεύτηκε τη φήμη του κάνοντάς της επανειλημμένα τηλεφωνήματα με σεξουαλικό περιεχόμενο όταν ήταν 16 ετών. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, λέει ότι της πρότεινε να κάνουν σεξ. Στη συνέχεια, της στάλθηκε μια συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA) για να την εμποδίσει να μιλήσει για τη σχέση της με τον διάσημο ηθοποιό, την οποία έχει δει το BBC. Ωστόσο, αρνήθηκε να την υπογράψει.

Τέσσερις ακόμη γυναίκες υποστηρίζουν ότι, όταν ήταν νεότερες, δέχονταν από τον Τζάρεντ Λέτο παράξενα και συχνά σεξουαλικού περιεχομένου τηλεφωνήματα. Μία ακόμη γυναίκα αναφέρει ότι, όταν ήταν 14 ετών, ο Τζάρεντ Λέτο ζήτησε από μέλος της ασφάλειάς του να την οδηγήσει στα παρασκήνια μουσικού φεστιβάλ, αφού προηγουμένως είχε σχολιάσει το στήθος της κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την υπογραφή αυτογράφων. Σύμφωνα με την ίδια, η μητέρα της αντέδρασε και ζήτησε εξηγήσεις από τον ηθοποιό, όμως εκείνος φέρεται να επανέλαβε το σχόλιό του.

Ο Τζάρεντ Λέτο έχει αρνηθεί στο παρελθόν όλες τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του, χαρακτηρίζοντάς τις αβάσιμες μέσω των εκπροσώπων του.

Συνολικά, δέκα γυναίκες μίλησαν στο ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret», ενώ οι εννέα από αυτές μοιράστηκαν δημόσια τις ιστορίες τους για πρώτη φορά. Όλες ανέφεραν ότι συνάντησαν τον Τζάρεντ Λέτο την περίοδο από το 2002 έως το 2016, όταν εκείνος διένυε την τρίτη και την τέταρτη δεκαετία της ζωής του. Ο ηθοποιός είναι σήμερα 54 ετών.

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