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ΚΡΗΤΗ

Hράκλειο: Φωτιά στο Μορόνι – Μεγάλη κινητοποίηση με δύο ελικόπτερα και ισχυρές δυνάμεις

φωτιά
clock 14:26 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μορόνι του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο, κοντά στην είσοδο του χωριού.

Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς με οχήματα. 

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα (29/7) έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Κρήτη, λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένη περιοχή, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν την προσπάθεια για τον περιορισμό του μετώπου. 

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