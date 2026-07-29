Hράκλειο: Φωτιά στο Μορόνι – Μεγάλη κινητοποίηση με δύο ελικόπτερα και ισχυρές δυνάμεις

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μορόνι του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο, κοντά στην είσοδο του χωριού.

Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς με οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα (29/7) έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Κρήτη, λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένη περιοχή, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν την προσπάθεια για τον περιορισμό του μετώπου.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Χιλιάδες στρέμματα καμένα και 100 πυρκαγιές από την 1η Μαΐου

Ηράκλειο: Στον αέρα το φράγμα Ασιτών – Πρινιά μετά το μπλόκο της Αρχαιολογίας