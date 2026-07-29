Μαλεβίζι: Στο επίκεντρο τα έργα ύδρευσης και η αξιοποίηση του Αλμυρού

Τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης και την ενίσχυση των υδάτινων πόρων της περιοχής είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας και ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Επιχείρησης, Άρη Σαλούστρου και Μενέλαου Σκουλούδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον κ. Αυγενάκη για την πρόταση που έχει καταθέσει ο Δήμος Μαλεβιζίου σχετικά με τη μελλοντική αξιοποίηση των πηγών του Αλμυρού ποταμού, με στόχο την ενίσχυση της υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής και τη διασφάλιση επαρκών υδάτινων πόρων για τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου παρουσίασε τον σχεδιασμό της Επιχείρησης για την υλοποίηση έργων που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών ύδρευσης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η κατανάλωση νερού αυξάνεται σημαντικά. Ειδική αναφορά έγινε στις παρεμβάσεις αντικατάστασης παλαιών δικτύων ύδρευσης, όπου οι εκτεταμένες φθορές προκαλούν συχνές βλάβες και μεγάλες απώλειες πολύτιμων ποσοτήτων νερού.

Παράλληλα, ο Βουλευτής ενημερώθηκε για τις προτάσεις που έχει υποβάλει η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου με στόχο τη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων υποδομής, όπως η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, η αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης και άλλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την επάρκεια και την αξιοπιστία του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: