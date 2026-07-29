Καρυστιανού: Το πρόγραμμα των επισκέψεών της σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο

Η Πρόεδρος του ανεξάρτητου λαογέννητου κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού θα βρίσκεται στην Κρήτη την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου 2026. Την πρώτη ημέρα της περιοδείας της θα επισκεφθεί φορείς στον Νομό Ηρακλείου, ενώ την δεύτερη ημέρα, Σάββατο 1 Αυγούστου, θα βρίσκεται στο Ρέθυμνο.

Το πρόγραμμά της στο Ηράκλειο

Η Πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης, την Παρασκευή 31.07.2026.

Συγκεκριμένα:

• Στις 11:30 θα επισκεφθεί τον Τάφο του Νίκου Καζαντζάκη

• Στις 11:45 θα επισκεφθεί την ΔΕΠΑΝΑΛ

• Στις 13:00 θα επισκεφθεί την ΟΕΒΕΝΗ (Ομοσπονδία Επαγγελματιών)

• Στις 14:00 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Ηρακλειου, κ. Καλοκαιρινό

• Στις 18:30 θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο ΑΤΡΙΟΝ

Στη συνέχεια στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση μελών και φίλων του Κινήματος.

Το πρόγραμμά της στο Ρέθυμνο

Το πρόγραμμά της θα ξεκινήσει από τον Ψηλορείτη. Στα Ανώγεια όπου θα φτάσει στις 10:30 πμ θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τον Δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη, ενώ θα κάνει και μια βόλτα στους δρόμους και την πλατεία Μεϊντάνι για συζήτηση με τους κατοίκους. Εν συνεχεία θα μεταβεί στο Πέραμα Μυλοποτάμου όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιώργο Κλάδο. Ακολούθως θα επισκεφθεί την Ιστορική Μονή Αρκαδίου για ευλαβικό προσκύνημα και γνωριμία με τον τόπο του μαρτυρίου, της πίστεως και της θυσίας. Εφέτος εορτάζονται τα 160 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Μονής και καθώς οι ιστορικές μνήμες του λαού μας βάλλονται πανταχόθεν μέλημα του Κινήματος είναι να μην αφήσουμε να ξεχαστούν οι θυσίες των προγόνων μας για την δική μας ελευθερία.

Image

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Μαρία Καρυστιανού πλαισιωμένη από μέλη και φίλους του Κινήματος θα συναντηθεί με φορείς και εκπροσώπους. Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Γιώργο Γεωργιακάκη, στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, καθώς η Πρόεδρος αξιολογεί ως μέγιστη προτεραιότητα τα θέματα παιδείας και πολιτισμού, συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Κωνσταντίνο Σπανουδάκη, στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου στα Τρία Μοναστήρια για συζήτηση με τον πρόεδρο της ΑΣΕΑΡ Γιάννη Γλεντζάκη και τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ρεθύμνης Γιώργο Βενιεράκη, καθώς η μέριμνα του Κινήματος για τον πρωτογενή τομέα είναι διαρκής και αποτελεί βασική και ουσιαστική προτεραιότητα, καθώς και στην Αντιπεριφέρεια για συναντήσεις με την Αντιπεριφερειάρχη Μαρία Λιονή και τον Αντιδήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Σκορδίλη, καθώς και τους Δημάρχους Σπηλίου Γιάννη Ταταράκη και Αμαρίου Παντελή Μουρτζανό.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 μμ στο Σπίτι του Πολιτισμού, όπου μετά από μια σύντομη τοποθέτησή της για τα τοπικά και όχι μόνο προβλήματα, θα συνομιλήσει με τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στην Πρόεδρο του Κινήματος «Ελπίδα». Αξίζει οι πολίτες του Ρεθύμνου να είναι παρόντες στην εκδήλωση αυτή η οποία αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχτούν τα διαχρονικά προβλήματα της πόλης και του Νομού και να αναζητηθούν λύσεις από την διαλογική συζήτηση.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης η Μαρία Καρυστιανού θα περπατήσει στην Παλιά Πόλη όπου θα συνομιλήσει με καταστηματάρχες και πολίτες.

Διαβάστε επίσης

Κικίλιας για ακτοπλοϊκά εισιτήρια: «Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά»

Μητσοτάκης από Λέρο: Δέσμευσή μας να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε