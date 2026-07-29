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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Είχε την κοκαϊνη στο αυτοκίνητο αλλά έπεσε πάνω στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ

ομάδα διας
clock 10:37 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνελήφθη προχθές στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσηςτης Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 38χρονος Ελληνας, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από τους αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε έλεγχος ενώ ο 38χρονος επέβαινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης 20,1 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 295 ευρώ και ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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