Ηράκλειο: Είχε την κοκαϊνη στο αυτοκίνητο αλλά έπεσε πάνω στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ

Συνελήφθη προχθές στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσηςτης Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 38χρονος Ελληνας, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, από τους αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε έλεγχος ενώ ο 38χρονος επέβαινε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης 20,1 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 295 ευρώ και ζυγαριά ακριβείας.
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
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