Καύσιμα: Αντίστροφη μέτρηση για μειώσεις στις τιμές – Τι θα πληρώσουμε τις επόμενες ημέρες

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Ανάσα για τους καταναλωτές φέρνει η σημαντική αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με τις πρώτες μειώσεις στα καύσιμα να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον δεν υπάρξουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Τις προηγούμενες ημέρες, η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε ισχυρή ημερήσια πτώση της τάξης του 8,7%, υποχωρώντας από τα 95,1 στα 86,7 δολάρια το βαρέλι. Σε εβδομαδιαία βάση, η μείωση προσεγγίζει το 6%, εξέλιξη που δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Οι πρώτες μειώσεις μέσα στην εβδομάδα

Παρά τη σημαντική υποχώρηση, η μεταβλητότητα παραμένει υψηλή, καθώς σήμερα το Brent κινείται εκ νέου ανοδικά, πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι. Προφανώς, η πορεία των τιμών εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ΠΟΠΕΚ, εφόσον δεν υπάρξει νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές, οι μειώσεις αναμένεται να περάσουν σταδιακά στην αντλία από την Πέμπτη.

Προς το παρόν, πάντως, οι μέσες πανελλαδικές τιμές παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται στα 2,01 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,03 ευρώ ανά λίτρο.

Τι λένε οι πρατηριούχοι

Εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι η εικόνα εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αβέβαιη.

«Η κατάσταση είναι απρόβλεπτη. Οι μειώσεις από τα διυλιστήρια τις προηγούμενες ημέρες εξανεμίστηκαν σχεδόν αμέσως. Τώρα μένει να φανεί πόσο θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, εκτιμούν ότι, εκτός απροόπτου, οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να υποχωρήσουν κάτω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Brent είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις αρχές Ιουλίου κινούνταν κοντά στα 71 δολάρια.

Το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε «ισχυρή στρατιωτική δράση», γεγονός που διατηρεί την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.

Επιπλέον «ανάσα» στο πετρέλαιο κίνησης

Την ίδια στιγμή, από την 1η Αυγούστου αναμένεται νέα μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 10 λεπτά ανά λίτρο, με την εφαρμογή της νέας κρατικής επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο, καθώς τα 10 λεπτά θα καλυφθούν από το κράτος για ολόκληρο τον Αύγουστο, ενώ επιπλέον 5 λεπτά θα προέλθουν από τα διυλιστήρια.

Στόχος του μέτρου είναι να περιοριστεί το κόστος του πετρελαίου κίνησης, το οποίο αποτελεί βασικό καύσιμο για τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, συμβάλλοντας στη συγκράτηση του κόστους για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

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