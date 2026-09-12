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Πέθανε ξαφνικά στα 32 του ο αδελφός της Όλγας Φαρμάκη

φαρ
clock 11:00 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θλίψη έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο η είδηση του ξαφνικού θανάτου του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη, αδελφού της Όλγας και Γωγώ Φαρμάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του sinidisi.gr, ο νεαρός άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία delivery.

Ο εργαζόμενος που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό φέρεται να ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο Μανούσος Φαρμάκης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

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Γωγώ Φαρμάκη Αδελφός Αγρίνιο
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