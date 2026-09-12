Βίντεο-σοκ στο Νεπάλ: Λεοπάρδαλη σπάει το κλουβί της και ορμά σε δασοφύλακα

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Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Νεπάλ, όταν λεοπάρδαλη που είχε διασωθεί κατάφερε να βγει από το κλουβί στο οποίο βρισκόταν και επιτέθηκε σε δασοφύλακα, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Lamjung, στο κεντρικό Νεπάλ. Σύμφωνα με την eKantipur, το ζώο είχε εντοπιστεί νωρίτερα την ίδια ημέρα σε εξασθενημένη κατάσταση κοντά στην περιοχή Dhung Khola, στον δήμο Besisahar.

Μετά τον εντοπισμό του, αστυνομικοί, κάτοικοι και υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης και η λεοπάρδαλη μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του τοπικού Δασικού Γραφείου.

Η στιγμή της επίθεσης

Το ζώο επρόκειτο να μεταφερθεί σε κέντρο περίθαλψης άγριας ζωής. Κατά τη διαδικασία μετακίνησής του σε άλλο κλουβί, όμως, κατάφερε να σπάσει το περίβλημα και να βγει έξω.

Στο βίντεο από το περιστατικό φαίνεται η λεοπάρδαλη να ορμά αιφνιδιαστικά στον 57χρονο δασοφύλακα Buddhijang Gurung, ενώ συνάδελφός του επιχειρεί να απομακρύνει το ζώο χρησιμοποιώντας μία ράβδο.

Οι παρευρισκόμενοι αρχίζουν να φωνάζουν και να απομακρύνονται, ενώ έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα η λεοπάρδαλη αφήνει τον άνδρα και κινείται στον χώρο γύρω από το κτίριο.

Ο 57χρονος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι και στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο Provincial Hospital του Besisahar για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Πανικός μετά την απόδραση της λεοπάρδαλης

Μετά την επίθεση, το ζώο παρέμεινε στον περιφραγμένο χώρο του Δασικού Γραφείου, προκαλώντας ανησυχία και στην κοντινή αγορά του Besisahar.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δασικοί υπάλληλοι και αστυνομικοί για τον περιορισμό της λεοπάρδαλης, ενώ κλήθηκε ειδική ομάδα προκειμένου να την ακινητοποιήσει με αναισθητικό βέλος.

Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να παραμείνουν στο εσωτερικό του κτιρίου μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση ελέγχου του ζώου.

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