Ασταμάτητες οι αφίξεις νότια του Ηρακλείου: Άλλα 75 άτομα εντοπίστηκαν από το Λιμενικό

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Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφονται σήμερα (12.09) κατά τις πρωινές ώρες νότια του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, 75 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από τις Λιμενικές Αρχές.

Το πρώτο περιστατικό αφορά 37 άτομα που εντοπίστηκαν 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι της περιοχής για τις απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής.

Νωρίτερα, σημειώθηκε και μία αποβίβαση στις Τρεις Εκκλησιές με συνολικά 38 αλλοδαπούς να αποβιβάζονται από φουσκωτό σκάφος. Άμεσα έσπευσε το Λιμενικό Σώμα για την περισυλλογή τους.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Παρασκευή συνολικά 93 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε δύο περιστατικά στους Καλούς Λιμένες και στην παραλία Τρυπητή του Δήμου Γόρτυνας. Στην πρώτη περίπτωση, 44 άτομα περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, ενώ στη δεύτερη 49 άτομα εντοπίστηκαν στην Τρυπητή, έχοντας αποβιβαστεί από πνευστή λέμβο.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

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