Πώς να εκφράζεις τις ανάγκες σου μέσα στη σχέση χωρίς να δημιουργείς ένταση

Μέσα σε μια σχέση δεν αρκεί να ξέρεις τι χρειάζεσαι, χρειάζεται και να μπορείς να το εκφράσεις με τρόπο που ο άλλος να θέλει να σε ακούσει. Μπορεί να ζητάς περισσότερο χρόνο μαζί, λίγη βοήθεια στο σπίτι ή ένα μήνυμα μέσα στην ημέρα, όμως ο τρόπος που θα το πεις συχνά καθορίζει την απάντηση. Αν ξεκινήσεις με κατηγορία, ακόμη και ένα απολύτως λογικό αίτημα μπορεί να ακουστεί σαν επίθεση. Αν μιλήσεις καθαρά και ήρεμα, δημιουργείς χώρο για συνεννόηση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τυλίγεις κάθε επιθυμία σου σε κορδέλα, ούτε να καταπίνεις όσα σε ενοχλούν. Σημαίνει ότι ξεχωρίζεις την ανάγκη σου από τον θυμό που ίσως έχει μαζευτεί γύρω της.

Πες τι χρειάζεσαι, όχι τι κάνει λάθος ο άλλος

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο «δεν ασχολείσαι ποτέ μαζί μου» και στο «θα ήθελα να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί απόψε». Η πρώτη φράση βάζει τον σύντροφό σου στη θέση του κατηγορουμένου, η δεύτερη του δείχνει τι μπορεί να κάνει. Οι γενικεύσεις, όπως το «πάντα» και το «ποτέ», συνήθως ανοίγουν έναν φάκελο με όλα τα προηγούμενα λάθη, ενώ το πραγματικό θέμα χάνεται κάπου ανάμεσα στην περασμένη Κυριακή και στα Χριστούγεννα του 2022. Όταν διατυπώνεις ένα συγκεκριμένο αίτημα, δεν μικραίνεις το συναίσθημά σου, το κάνεις πιο κατανοητό. Ο άλλος δεν χρειάζεται να μαντέψει τι κρύβεται πίσω από την ενόχλησή σου, έχει μπροστά του μια καθαρή πληροφορία και μια πραγματική δυνατότητα να ανταποκριθεί.

Άφησε χώρο και για μια διαφορετική απάντηση

Το να ζητάς κάτι με υγιή τρόπο δεν σημαίνει ότι ο σύντροφός σου είναι υποχρεωμένος να απαντήσει ακριβώς όπως φαντάστηκες. Ένα αίτημα παραμένει αίτημα μόνο όταν χωράει διάλογο, διαφορετικά μετατρέπεται σε απαίτηση με ευγενικό περιτύλιγμα. Άκουσε τι μπορεί να προσφέρει ο άλλος, τι τον δυσκολεύει και ποια λύση θα ήταν ρεαλιστική και για τους δυο σας. Αν θέλεις, για παράδειγμα, περισσότερες κοινές εξόδους, ίσως εκείνος να μην μπορεί να διαθέσει κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά να προτείνει μία σταθερή βραδιά την εβδομάδα. Η διαπραγμάτευση δεν ακυρώνει την ανάγκη σου. Αντίθετα, δείχνει ότι δεν ψάχνεις να κερδίσεις μια αναμέτρηση, αλλά να χτίσεις μια συμφωνία που μπορεί πράγματι να τηρηθεί.

Ο τρόπος που ζητάς κάτι φανερώνει πολλά για το πώς αντιλαμβάνεσαι τη σχέση. Όταν μιλάς ανοιχτά, χωρίς υπαινιγμούς, δοκιμασίες και σιωπηλές προσδοκίες, δίνεις στον άλλον την ευκαιρία να σε γνωρίσει καλύτερα. Δεν είναι αδυναμία να πεις «σε χρειάζομαι περισσότερο εδώ» ή «αυτό θα με έκανε να νιώσω όμορφα». Είναι μια μορφή συναισθηματικής καθαρότητας που προστατεύει και τους δυο σας από παρεξηγήσεις. Φυσικά, καμία σωστή διατύπωση δεν εγγυάται ότι θα πάρεις πάντοτε αυτό που θέλεις. Θα σου δείξει όμως αν απέναντί σου υπάρχει διάθεση να σε ακούσουν, να σε καταλάβουν και να κινηθούν προς το μέρος σου. Και αυτή η απάντηση, ακόμη κι όταν δεν είναι η αναμενόμενη, λέει κάτι πολύ ουσιαστικό για τη σχέση σας.

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