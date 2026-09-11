Κλειδί από μέσα στην πόρτα: Η λεπτομέρεια της κλειδαριάς που κάνει τη διαφορά

Το αν είναι ασφαλές να παραμένει το κλειδί στην εσωτερική πλευρά της εξώπορτας κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι ένα θέμα που συχνά προκαλεί διαφορετικές απόψεις.

Πολλοί θεωρούν ότι αυτή η πρακτική προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στο σπίτι. Ωστόσο, το κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο δεν εξαρτάται απλώς από την παρουσία του κλειδιού, αλλά κυρίως από τον τύπο και τις τεχνικές δυνατότητες του κυλίνδρου της κλειδαριάς.

Όταν το εσωτερικό κλειδί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα

Στους συνηθισμένους κυλίνδρους διπλής εισόδου, η ύπαρξη ενός κλειδιού στην εσωτερική πλευρά μπορεί να εμποδίσει τη λειτουργία του δεύτερου κλειδιού από την εξωτερική πλευρά.

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για παράδειγμα, εάν κάποιος μέσα στο σπίτι έχει χάσει τις αισθήσεις του ή έχει τραυματιστεί και χρειάζεται άμεση βοήθεια, ένα μέλος της οικογένειας ή οι διασώστες μπορεί να επιχειρήσουν να ανοίξουν την πόρτα χρησιμοποιώντας εφεδρικό κλειδί. Σε έναν συμβατικό κύλινδρο, όμως, το κλειδί που έχει παραμείνει από μέσα ενδέχεται να μπλοκάρει τον μηχανισμό και να μην επιτρέψει την είσοδο.

Υπάρχουν, ωστόσο, κύλινδροι που διαθέτουν ειδική λειτουργία έκτακτης ανάγκης, γνωστή ως emergency function ή dual action. Σε αυτούς, η κλειδαριά μπορεί να ξεκλειδώσει από την εξωτερική πλευρά ακόμη και όταν υπάρχει ήδη κλειδί τοποθετημένο στο εσωτερικό. Επομένως, σε μια τέτοια περίπτωση, το εσωτερικό κλειδί δεν εμποδίζει την είσοδο ενός ατόμου που διαθέτει το κατάλληλο εφεδρικό κλειδί.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε ποιον κύλινδρο έχετε

Ο έλεγχος είναι σχετικά απλός, αλλά για λόγους ασφάλειας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Βάλτε και τα δύο κλειδιά: Τοποθετήστε ένα κλειδί στην εσωτερική πλευρά του κυλίνδρου και ένα δεύτερο στην εξωτερική.

Επιχειρήστε να περιστρέψετε το εξωτερικό κλειδί. Εάν αυτό λειτουργήσει κανονικά και ξεκλειδώσει τον μηχανισμό παρά την ύπαρξη του εσωτερικού κλειδιού, τότε ο κύλινδρος διαθέτει τη συγκεκριμένη λειτουργία διπλής ενέργειας.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για το είδος ή τη λειτουργία του κυλίνδρου, είναι προτιμότερο να απευθυνθείτε σε επαγγελματία κλειδαρά.

Το κλειδί δεν αποτελεί από μόνο του μέτρο υψηλής ασφάλειας

Η τοποθέτηση του κλειδιού στην κλειδαριά δεν σημαίνει ότι η πόρτα αποκτά αυτόματα αυξημένη προστασία απέναντι σε απόπειρες παραβίασης. Η πραγματική ανθεκτικότητα ενός κυλίνδρου καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που διαθέτει, όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα αντιδιατρητικά συστήματα.

Παράλληλα, υπάρχει ένας επιπλέον παράγοντας που δεν πρέπει να παραβλέπεται, η θέση του κλειδιού. Εάν αυτό είναι ορατό ή μπορεί να προσεγγιστεί από κάποιο κοντινό άνοιγμα της πόρτας, όπως ένα τζάμι ή ένα γραμματοκιβώτιο, μπορεί να αποτελέσει το ίδιο αδυναμία για την ασφάλεια της εισόδου.

Τελικά, πρέπει ή όχι να μένει το κλειδί μέσα;

Δεν υπάρχει μία γενική απάντηση που να εφαρμόζεται σε κάθε πόρτα και κάθε κλειδαριά. μΕάν ο κύλινδρος δεν διαθέτει λειτουργία έκτακτης ανάγκης και το εσωτερικό κλειδί εμποδίζει την εξωτερική λειτουργία, για λόγους ασφαλείας το κλειδί θα πρέπει να αφαιρείται από την κλειδαριά.

Αντίθετα, όταν ο κύλινδρος διαθέτει emergency function, το κλειδί μπορεί να παραμένει στην εσωτερική πλευρά, υπό μία βασική προϋπόθεση, να βρίσκεται σε σημείο που δεν είναι ορατό ή προσβάσιμο από κάποιο άνοιγμα της πόρτας από την εξωτερική πλευρά.

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