Ο Αδριανός Γολέμης γράφει ιστορία: Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης

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Ο 39χρονος γιατρός και επιστήμονας Αδριανός Γολέμηςετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μεταφέροντας την ελληνική σημαία σε μια ιστορική αποστολή που προγραμματίζεται για το 2027.

Η διαδρομή του από τη Λάρισα μέχρι την επιλογή του ως Mission Specialist είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή. Από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την εξειδίκευση στις επιστήμες του διαστήματος, μέχρι την απόλυτη απομόνωση της Ανταρκτικής και την κορυφή της ευρωπαϊκής διαστημικής ιατρικής, ο Γολέμης έχει αφιερώσει την επαγγελματική του πορεία στη μελέτη του ανθρώπινου οργανισμού σε ακραίες συνθήκες.

Ένας χρόνος στην Ανταρκτική

Καθοριστικό κεφάλαιο στην πορεία του αποτέλεσε η παραμονή του για έναν ολόκληρο χρόνο στον ερευνητικό σταθμό Concordia στην Ανταρκτική. Σε συνθήκες ακραίου ψύχους και απομόνωσης, μελέτησε τις επιπτώσεις του εγκλεισμού και των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών στην ανθρώπινη φυσιολογία και ψυχολογία.

Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε ουσιαστικά μια προσομοίωση των προκλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος σε μια μακρά διαστημική αποστολή.

Στη συνέχεια, στο γαλλικό Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας MEDES, συμμετείχε σε κλινικές μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της μικροβαρύτητας στον ανθρώπινο οργανισμό.

Από το 2018 υπηρετεί ως Lead Flight Surgeon του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), έχοντας την ευθύνη για την υγειονομική υποστήριξη και προστασία Ευρωπαίων αστροναυτών.

Ανάμεσα σε 22.500 υποψηφίους

Το 2022 ήρθε μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της μέχρι σήμερα πορείας του.

Από περίπου 22.500 υποψηφίους στη διαδικασία επιλογής αστροναυτών της ESA, ο Αδριανός Γολέμης κατάφερε να βρεθεί στους 25 φιναλίστ.

Η πορεία του συνεχίστηκε με την επιλογή του ως Project Astronaut της ESA και την ένταξή του σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αεροδιαστημική μηχανική, αστροφυσική, ρομποτική, συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και προσομοιώσεις διαστημικών περιπάτων.

Το ταξίδι προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Εφόσον ολοκληρωθούν οι τελικές εγκρίσεις, ο Γολέμης αναμένεται να ταξιδέψει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στο πλαίσιο της αποστολής PAM-6.

Η αποστολή, που έχει ανατεθεί από τη NASA στη Vast, προβλέπει τη χρήση διαστημοπλοίου Dragon της SpaceX, το οποίο θα εκτοξευθεί με πύραυλο Falcon 9.

Ο Γολέμης θα έχει τον ρόλο του Mission Specialist, με βασική αποστολή την επιστημονική και ιατρική υποστήριξη του πληρώματος και τη συμμετοχή στα βιοϊατρικά πειράματα που θα πραγματοποιηθούν σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Μαζί του έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ο Γάλλος Τομά Πεσκέ, ως κυβερνήτης, και ο Τσέχος Άλες Σβόμποντα, ως χειριστής.

Η ταυτότητα του τέταρτου μέλους του πληρώματος αναμένεται να ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Η ελληνική σημαία στο Διάστημα

Η επικείμενη συμμετοχή του Αδριανού Γολέμη στην αποστολή αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, καθώς θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ο ίδιος δεν μεταφέρει μόνο την προσωπική του επιτυχία. Μαζί του ταξιδεύει και η ελληνική σημαία, σε μια αποστολή που συνδέει την ελληνική επιστημονική παρουσία με την ευρωπαϊκή και διεθνή διαστημική εξερεύνηση.

Την εξέλιξη έχει χαιρετίσει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία της Ελλάδας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος επένδυση με ιδιαίτερη συμβολική και ουσιαστική αξία.

Ο Αδριανός Γολέμης, από τη Λάρισα στην Ανταρκτική και από εκεί στο Διάστημα, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από ένα επίτευγμα που για δεκαετίες έμοιαζε μακρινό: την παρουσία ενός Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά γύρω από τη Γη.

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