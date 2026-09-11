ΕΦΚΑ: Μόλις 12.000 αιτήματα από οφειλέτες για ρύθμιση χρέους και απόδοση σύνταξης

Εξαιρετικά χαμηλά είναι τα ποσοστά των ασφαλισμένων με οφειλές που επιλέγουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ.

Τη δυνατότητα αυτή δίνει νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία όσοι μη μισθωτοί έχουν οφειλές έως 30.000 ευρώ δύνανται να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης της οφειλής, ώστε να συνταξιοδοτηθούν και να εξοφλούν τα χρέη τους σε δόσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανοιχτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των υποψηφίων συνταξιούχων, και να εξετασθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης καταθέσεων.



Πιθανότατα το γεγονός αυτό αποτελεί και τον αποτρεπτικό λόγο για τους οφειλέτες, οι οποίοι προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο προτιμούν να μείνουν χωρίς σύνταξη.

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ – κατά τη διάρκεια εφαρμογής της συγκεκριμένης ρύθμισης – υποβλήθηκαν συνολικά μόλις 12.377 αιτήματα υπαγωγής. Από αυτές, εγκρίθηκαν 7.345 αιτήσεις (ποσοστό 59,34%), ενώ 3.160 αιτήματα (ποσοστό 25,53%) απορρίφθηκαν. Παράλληλα, υπάρχει ένας σημαντικός όγκος από 1.872 αιτήσεις οι οποίες παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα.

Τα πρόσφατα στοιχεία του Κέντρου είσπραξης οφειλών (ΚΕΑΟ), δείχνουν ότι 328.701 μητρώα οφειλετών (φυσικά και νομικά πρόσωπα) διατηρούν χρέη άνω των 30.000 ευρώ και σχεδόν οι μισοί από αυτούς – συγκεκριμένα 154.214 οφειλέτες ή ποσοστό 46,01% – κινούνται στη ζώνη οφειλών μεταξύ 30.000 και 50.000 ευρώ, δηλαδή πάρα πολύ κοντά στο υφιστάμενο ανώτατο όριο της ρύθμισης. Παρά ταύτα, η ανταπόκριση των ασφαλισμένων παραμένει ελάχιστη.

Το οξύ κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα

Η αδυναμία αποτελεσματικής αξιοποίησης της ρύθμισης δημιουργεί οξύ κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Εκτιμάται ότι έως και 300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Στην πλειονότητά τους, μάλιστα, βάσει εκτιμήσεων από ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ηλικιακά όρια και τις απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, όμως αδυνατούν να λάβουν τη σύνταξή τους λόγω των συσσωρευμένων οφειλών.

Πάντως, όσοι επιλέγουν να συναινέσουν στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών τους λογαριασμών και να ενταχθούν στη θεσμοθετημένη διαδικασία καλούνται να αντιμετωπίσουν τους εξής όρους αποπληρωμής του χρέους τους. Η διαδικασία προβλέπει παρακράτηση 60% της μηνιαίας σύνταξης, έως ότου η συνολική οφειλή υποχωρήσει από τα 30.000 ευρώ στα 20.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και από τα 10.000 ευρώ στα 6.000 ευρώ για τους αγρότες. Αφού επιτευχθεί η απαιτούμενη απομείωση του χρέους, το υπολειπόμενο ποσό αποπληρώνεται σε έως 60 μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό της δόσης να ορίζεται στα 50 ευρώ.

Πηγή: OT

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