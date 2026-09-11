Γιατί οι σακούλες με πατατάκια είναι γεμάτες… αέρα;

Μπορεί όταν ανοίγετε μια σακούλα πατατάκια να απορείτε γιατί είναι γεμάτη μόλις μέχρι τη μέση, όμως ο χώρος που βλέπετε δεν είναι απλώς “αέρας”. Οι σακούλες γεμίζουν κυρίως με άζωτο, για συγκεκριμένους λόγους.

Το άζωτο προστατεύει τα πατατάκια

Ο επιπλέον χώρος λειτουργεί σαν ένα προστατευτικό «μαξιλάρι», ώστε τα πατατάκια να μην θρυμματίζονται κατά τη μεταφορά από το εργοστάσιο μέχρι το σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια μέχρι το σπίτι.

Παράλληλα, το άζωτο βοηθά στη διατήρηση της φρεσκάδας. Σε αντίθεση με το οξυγόνο, δεν προκαλεί την ίδια οξείδωση των λιπαρών ουσιών των τροφίμων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση της γεύσης και στη χαρακτηριστική ταγγή μυρωδιά.

Γιατί δεν σημαίνει ότι αγοράζουμε λιγότερο προϊόν;

Οι σακούλες των πατατακίων πωλούνται με βάση το καθαρό βάρος, δηλαδή τα γραμμάρια ή τις ουγγιές του προϊόντος και όχι με βάση το πόσο γεμάτη φαίνεται η συσκευασία.

Υπάρχει βέβαια και η λεγόμενη «μη λειτουργική» κενότητα, όταν ο επιπλέον χώρος στη συσκευασία δεν εξυπηρετεί κάποιο πρακτικό σκοπό και μπορεί να δημιουργεί παραπλανητική εντύπωση για την ποσότητα. Για αυτό υπάρχουν κανόνες επισήμανσης και συσκευασίας που αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών.

Συμπέρασμα

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε μια σακούλα και δείτε περισσότερο χώρο παρά πατατάκια, μην βιαστείτε να θεωρήσετε ότι σας εξαπατούν. Το άζωτο μέσα στη συσκευασία βοηθά να φτάσουν τα πατατάκια ολόκληρα και τραγανά, ενώ η ποσότητα που αγοράζετε καθορίζεται από το αναγραφόμενο καθαρό βάρος.

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