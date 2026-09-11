Έκπληξη σε παλιό αρχοντικό: Βρήκαν 82 νομίσματα θαμμένα για περισσότερα από 200 χρόνια

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Έναν απρόσμενο «θησαυρό» έφεραν στο φως εργασίες ανακαίνισης σε ένα παλιό αρχοντικό, καθώς βρέθηκαν 82 νομίσματα που παρέμεναν θαμμένα για περισσότερα από 200 χρόνια.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών στην κουζίνα του σπιτιού, με τα νομίσματα να χρονολογούνται από παλαιότερη εποχή. Ανάμεσά τους εντοπίστηκε ένα ιδιαίτερα σπάνιο νόμισμα, η αξία του οποίου εκτιμήθηκε σε αρκετές χιλιάδες δολάρια.

Η ανακάλυψη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, καθώς τα νομίσματα παρέμειναν κρυμμένα για περισσότερους από δύο αιώνες, μέχρι να αποκαλυφθούν τυχαία κατά την ανακαίνιση.

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