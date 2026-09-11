Έκπληξη σε παλιό αρχοντικό: Βρήκαν 82 νομίσματα θαμμένα για περισσότερα από 200 χρόνια

Έναν απρόσμενο «θησαυρό» έφεραν στο φως εργασίες ανακαίνισης σε ένα παλιό αρχοντικό, καθώς βρέθηκαν 82 νομίσματα που παρέμεναν θαμμένα για περισσότερα από 200 χρόνια.
Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών στην κουζίνα του σπιτιού, με τα νομίσματα να χρονολογούνται από παλαιότερη εποχή. Ανάμεσά τους εντοπίστηκε ένα ιδιαίτερα σπάνιο νόμισμα, η αξία του οποίου εκτιμήθηκε σε αρκετές χιλιάδες δολάρια.
Η ανακάλυψη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, καθώς τα νομίσματα παρέμειναν κρυμμένα για περισσότερους από δύο αιώνες, μέχρι να αποκαλυφθούν τυχαία κατά την ανακαίνιση.
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