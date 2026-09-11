Κρήτη: Οργή για τις ξαφνικές διακοπές ρεύματος - Πώς οι 20 καταγγελίες "ανοίγουν" τον δρόμο για αποζημιώσεις

Με αγωνία κυλά η καθημερινότητα χιλιάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Κρήτη, εξαιτίας των συνεχών, αιφνιδιαστικών διακοπών ρεύματος.

Οι καταναλωτές βλέπουν τις ηλεκτρικές συσκευές τους να καταστρέφονται η μία μετά την άλλη, ενώ την ίδια ώρα ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ως αιτία του προβλήματος την αυξημένη υγρασία, χωρίς να παραδέχεται την ελλειπή συντήρηση του πεπαλαιωμένου δικτύου.

Το χρονικό των βλαβών και οι δικαιολογίες περί «υγρασίας»

Τις τελευταίες εβδομάδες, το φαινόμενο των ξαφνικών διακοπών και των επικίνδυνων αυξομειώσεων της τάσης έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές του Ηρακλείου. Οι πολίτες περιγράφουν σκηνές καθημερινής τρέλας, με τις οικιακές συσκευές –από ψυγεία και τηλεοράσεις μέχρι κλιματιστικά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές– να «καίγονται» μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ακροατής του Ράδιο Κρήτη ανέφερε στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη την πλήρη καταστροφή 4 κλιματιστικών, μιας τηλεόρασης και ενός καταγραφικού καμερών, με την συνολική ζημιά να ξεπερνα τις 6.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο ΔΕΔΔΗΕ αποδίδει τις βλάβες σε εξωγενείς καιρικούς παράγοντες. Σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις, η έντονη υγρασία σε συνδυασμό με την καθίζηση σκόνης και ρύπων πάνω στους μετασχηματιστές δημιουργεί σπινθήρες και μικροεκρήξεις, οδηγώντας σε αυτόματες πτώσεις του δικτύου για λόγους ασφαλείας.

Ωστόσο, η δικαιολογία αυτή δεν φαίνεται να πείθει τους καταναλωτές οι οποίοι κάνουν λόγο για ένα ξεκάθαρα κακοσυντηρημένο και γερασμένο δίκτυο που αδυνατεί να ανταπεξέλθει ακόμη και σε συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες, αφήνοντας απροστάτευτους τους πολίτες.

Ομαδική προσφυγή - Το "όπλο" των 20 καταγγελιών

Μπροστά στο οικονομικό αδιέξοδο και την απουσία άμεσης λύσης, οι καταναλωτές οργανώνονται. Όπως ξεκαθαρίζουν νομικοί κύκλοι και στελέχη των Ενώσεων Καταναλωτών, ο νόμος δίνει πλέον τη δυνατότητα για δυναμική, συλλογική απάντηση.

Για να προχωρήσει όμως μια ομαδική προσφυγή ή συλλογική αγωγή κατά του Διαχειριστή, απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 20 επίσημων καταγγελιών, όπως διευκρίνισε μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου Κώστας Δρακάκης.

Οι πολίτες τμπορούν να καταγράψουν τις ζημιές τους και να συντονίσουν τις ενέργειές τους, ώστε να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση για την αποκατάσταση των ζημιών και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Ο Γολγοθάς των ατομικών αποζημιώσεων

Μέχρι να τελεσφορήσουν οι συλλογικές κινήσεις, οι πληγέντες καλούνται να διεκδικήσουν ατομικά αποζημίωση, μια διαδικασία που ωστόσο κρύβει παγίδες και αυστηρές προθεσμίες.

Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο μόλις 20 εργάσιμων ημερών από το συμβάν για να υποβάλουν την αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ. Το ποσό της αποζημίωσης για τις κατεστραμμένες συσκευές μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ, όμως η έγκρισή του απαιτεί «αδειάσειστα» αποδεικτικά στοιχεία.

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