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ΚΡΗΤΗ

Γαύδος: Συνελήφθη 17χρονος Σουδανός ως ο διακινητής των 29 μεταναστών από τη Λιβύη

μεταναστες
clock 10:52 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με την κατηγορία της διακίνησης των 29 μεταναστών που έφτασαν το πρωί της Τετάρτης στη Γαύδο συνελήφθη από το Λιμενικό ένας 17χρονος από το Σουδάν.

Ολοι είχαν εντοπιστεί στο λιμάνι του Καραβέ ενώ, σύμφωνα με το Λιμενικό, ο 17χρονος αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους υπόλοιπους.



Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Αναφορικά με τον εντοπισμό 29 αλλοδαπών στο λιμάνι «ΚΑΡΑΒΕ» της Γαύδου τις πρωινές ώρες της 09.09.2026, συνελήφθη ένας 17χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) εξ αυτών. Ο 17χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση», του Ν. 5275/26 «Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης» και άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς επιβαίνοντες της λέμβου ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το μέσο μεταφοράς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

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