Συνελήφθησαν οι γιατροί του Γιώργου Μαζωνάκη - Αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης

Στη σύλληψη των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.

Το ζευγάρι των γιατρών που διατηρεί το ιατρείο στο Κολωνάκι, νωρίτερα έδωσε νέα κατάθεση στην Ασφάλεια, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο τους στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, από την οποία οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI, συγκέντρωσαν τουλάχιστον τέσσερις φακέλους με αρχεία και σακούλες με υλικό.

Το υλικό ήταν τοποθετημένο σε μπλε σακούλες με την ένδειξη «evidence», φορτώθηκε σε όχημα της υπηρεσίας και αποχώρησε από το σημείο.

Υλικό από τις κάμερες και πόρισμα της επιτροπής γιατρών «καίνε» τους δύο γιατρούς

Στα χέρια του εισαγγελικού λειτουργού βρίσκονται στοιχεία «φωτιά» αυτή την ώρα από την έρευνα των αρχών γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ο δικαστικός λειτουργός αποφασίζει για την δικαστική εξέλιξη των δύο γιατρών στην κλινική των οποίων υπέστη την ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει στα χέρια του μία έκθεση - πόρισμα της Επιτροπής Γιατρών για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί το συγκεκριμένο ιατρείο για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και κάτω από ποιες συγκεκριμένες συνθήκες.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει και κάποιες «αντιφάσεις» σε σχέση με τα λεγόμενα για την ώρα που έφτασε στο ιατρείο ο τραγουδιστής αλλά και με τα όσα έχουν καταγράψει οι κάμερες.

Κάτι που δείχνει ότι χρήζει περισσότερης διερεύνησης σε βάθος η υπόθεση.

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