Πόλο Α2: Η νέα κλήρωση των αγώνων του ΟΦΗ και Αγ Νικολάου

H κλήρωση του πρωταθλήματος πόλο της Watetpolo League 2 Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2006-27, έγινε εκ νέου στην ΚΟΕ. Και αυτό γατί αποχώρησαν ο ΝΟ Λάρισας και ο Άρης Θεσσαλονίκης και τη θέση τους πήραν ο ΝΟ Αλεξανδρούπολης και ο Μίλων.Οι 16 ομάδες(ΟΦΗ,Αγ Νικόλαος από την Κρήτη) που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους, τον Νότιο και τον Βόρειο. Σε κάθε όμιλο όλες οι ομάδες θα αγωνισθούν με όλους σε αναμετρήσεις εντός και εκτός έδρας (από 14 αγωνιστικές). Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 22/11, ενώ η Α΄ Φάση θα ολοκληρωθεί στις 11/4.

Όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες των ομίλων, οι τέσσερις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα παίξουν στο Final-8 (23-25/4), με τις δύο πρώτες να εξασφαλίζουν την άνοδό τους στη Waterpolo League.

Από την άλλη πλευρά, οι ομάδες που θα καταλάβουν την 7η και την 8η θέση στον όμιλό τους θα αγωνισθούν χιαστί στα play out, σε δύο αναμετρήσεις (18/4 και 25/4), με τους ηττημένους να υποβιβάζονται στην Εθνική Κατηγορία Ανδρών.