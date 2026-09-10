Μαρία Δελόγκα: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του

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Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές κύμα συγκίνησης. Η πρώην σύντροφος του τραγουδιστή, Μαρία Δελόγκα, θέλησε να πει το δικό της "αντίο".

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε σε Instagram Story μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί

«Γιώργη μου…», συνοδεύοντας το μήνυμά της με μία ραγισμένη καρδιά και ένα λευκό περιστέρι.

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