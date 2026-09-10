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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαρία Δελόγκα: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του

δελόγκα
clock 18:00 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές κύμα συγκίνησης. Η πρώην σύντροφος του τραγουδιστή, Μαρία Δελόγκα, θέλησε να πει το δικό της "αντίο".

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε σε Instagram Story μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί 

«Γιώργη μου…», συνοδεύοντας το μήνυμά της με μία ραγισμένη καρδιά και ένα λευκό περιστέρι.

δελόγκα

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