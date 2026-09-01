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Κάβουρα - Τζαβέλλας: Ισχύει η κρίση στον γάμο τους;

κάβουρα
clock 12:00 | 10/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φήμες ήθελαν τη Βίκυ Κάβουρα και τον Γιώργο Τζαβέλλα να περνάνε κρίση στον γάμο τους. Η ηθοποιός μιλώντας στο TLIFE διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες αυτές.

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως όσα γράφονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, βάζοντας τέλος στα σενάρια που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες ώρες γύρω από την προσωπική της ζωή.

Αλλωστε, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι δύο τους ανέβασαν φωτογραφίες από τις οικογενειακές στιγμές τους και τις διακοπές τους.

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Βίκυ Κάβουρα Χωρισμός Γιώργος Τζαβέλλας
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